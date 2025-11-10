La livornese Mia Diop nominata vicepresidente della Regione

La giovane esponente del Partito Democratico Mia Diop, 23 anni e attuale consigliera comunale del PD a Livorno, è stata indicata dal presidente Eugenio Giani come nuova vicepresidente della Regione Toscana

Nel giorno dell’insediamento del Consiglio regionale, eletto il 12 e 13 ottobre 2025, la giovanissima esponente del Partito Democratico Mia Diop, 23 anni e attuale consigliera comunale del PD a Livorno, è stata indicata dal presidente Eugenio Giani come nuova vicepresidente della Regione Toscana, ruolo che la proietta al vertice dell’esecutivo e conferma il peso crescente della rappresentanza livornese nelle dinamiche politiche regionali. Una nomina che arriva in un momento chiave, alla vigilia della presentazione ufficiale del programma di governo per il prossimo quinquennio, e che consolida Diop come figura di riferimento all’interno della squadra che guiderà la Toscana nei prossimi anni.

“Nella prossima seduta del Consiglio regionale – ha affermato il presidente Eugenio Giani – sarà illustrato ed approvato il programma di governo per il prossimo quinquennio”. Parte delle linee programmatiche sono state rappresentante dal presidente che concludendo il suo intervento ha poi elencato la squadra di governo.

“I componenti della giunta – ha affermato il presidente Eugenio Giani – rappresentano le diverse competenze e sensibilità. Le specifiche deleghe saranno assegnate agli assessori nei prossimi giorni”.

La nuova Giunta regionale è composta come segue:

Mia Diop (Partito Democratico) Vicepresidente

David Barontini (Movimento 5 Stelle)

Filippo Boni (Partito Democratico)

Alberto Lenzi (Alleanza Verdi Sinistra)

Cristina Manetti (lista Giani – Casa Riformista)

Leonardo Marras (Partito Democratico)

Monia Monni (Partito Democratico)

Alessandra Nardini (Partito Democratico)

L’incarico di Sottosegretario alla presidenza della giunta regionale è assegnato a Bernard Dika (Partito Democratico).

