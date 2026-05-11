La luminaria con il brano di Bobo sarà a Straborgo e Effetto Venezia
Il sindaco Salvetti ha annunciato che verrà installata durante i grandi eventi cittadini con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e dare nuova vita ad un allestimento acquistato dal Comune
La luminaria con la canzone di Bobo Rondelli sarà a Straborgo. A spiegare la scelta è stato il sindaco Salvetti, durante la conferenza stampa di Straborgo, che ha annunciato l’installazione in Borgo Cappuccini con l’obiettivo di valorizzare il quartiere e dare nuova vita ad un allestimento acquistato dal Comune. La luminaria verrà così riutilizzata per i grandi eventi cittadini. Dopo Straborgo, infatti, sarà trasferita a Effetto Venezia in un percorso che punta a creare continuità scenografica tra le principali manifestazioni dell’estate livornese.
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