La nazionale torna al Picchi dopo 20 anni

Foto Novi

Gli Azzurrini di Baldini affronteranno il Belgio lunedì 16 novembre. L'Unione Sportiva Livorno 1915: "È un grandissimo d'orgoglio". Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni sui biglietti

Il grande ritorno della nazionale italiana di calcio al Picchi. A comunicarlo con orgoglio è l’Unione Sportiva Livorno 1915. Lunedì 16 novembre, alle 18.15, lo stadio Armando Picchi ospiterà la sfida tra l’Italia Under 21 e il Belgio Under 21. “La società amaranto ringrazia il Commissario Malagò, l’allenatore Silvio Baldini e il sindaco Luca Salvetti. È grandissimo motivo d’orgoglio per noi far parte del ritorno a Livorno della Nazionale Under 21 dopo 25 anni”. Un ritorno che riporta alla memoria anche le precedenti apparizioni delle nazionali azzurre al Picchi. L’ultima volta che la nazionale maggiore italiana ha giocato a Livorno risale al 16 agosto 2006: un’amichevole contro la Croazia persa 0-2. Per quanto riguarda la partita del 16 novembre, nei prossimi giorni saranno diffuse ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto e sulla disponibilità dei biglietti.

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