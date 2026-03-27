La nuova piazzetta in via Serristori è pronta

Ha preso il posto del vecchio spartitraffico. Sopralluogo del sindaco Salvetti e dell’assessora Cepparello con i tecnici del Comune e della ditta

Sopralluogo, venerdì 27 marzo, del sindaco Luca Salvetti e dell’assessora alla mobilità sostenibile e alla cura della città Giovanna Cepparello in via Serristori, dove da un paio di mesi sono in corso i lavori di riqualificazione. Presenti gli architetti del Comune Luca Barsotti, Francesco Fiumalbi e Fabrizio Mori, che hanno curato, insieme ad altri tecnici comunali, la progettazione e l’esecuzione dell’intervento, e alcuni tecnici dell’impresa appaltatrice, la ditta Slesa di Ponsacco. La nuova piazzetta, che ha preso il posto della piccola isola spartitraffico, è già pronta. Il vecchio spartitraffico è stato infatti inglobato e connesso con il marciapiede esistente a formare un’ampia piazzola pedonale sulla quale potrà svolgersi, in maggiore sicurezza, sia l’attività di vendita ambulante che la mattina è prevista in questa zona, sia il passaggio e la sosta dei pedoni. Le numerose sedute sono orientate in modo che a qualsiasi ora del giorno sia possibile usufruire del sole o dell’ombra. La pavimentazione, di colore chiaro, è stata realizzata con materiali che riflettono la radiazione solare, in modo da ridurre l’isola di calore nei mesi estivi. Qualora in futuro si rendesse necessario un intervento ai sottoservizi, la tecnologia utilizzata consente la rimozione e la successiva ricollocazione dei mattoni. Prima dell’inizio dei lavori, comunque, Asa ha provveduto ad eseguire alcuni interventi preventivi, tra i quali la sostituzione della vecchia conduttura idrica in fibrocemento. Addobbano la piazzetta alcune fioriere a forma di vaso in acciaio corten. Le piante saranno “adottate” da esercenti della zona, o da cittadini che si sono offerti di collaborare. Per quanto riguarda il numero di posti auto, il progetto di via Serristori è “a costo zero” dal punto di vista del bilancio tra prima dell’intervento e dopo. L’ampiezza della strada ha consentito di ricavare stalli per la sosta di auto e furgoni lungo tutto il perimetro della nuova piazzetta pedonale (escluso ovviamente il lato adiacente all’edificio). In particolare, la mattina dei giorni di mercato i mezzi degli ambulanti sosteranno sulla carreggiata negli appositi stalli, evitando di montare sui marciapiedi o di disporsi disordinatamente lungo la strada come avveniva in passato, mentre sulla piazzetta rialzata gli stand per la vendita avranno adesso ampi spazi a disposizione sia per trovarvi collocazione sia per il passaggio dei clienti. Sul lato sinistro (nord) di via Serristori, dove presto inizieranno i lavori, non ci saranno più parcheggi a lisca di pesce ma stalli ortogonali, perpendicolari agli edifici e posti interamente sulla carreggiata (non occuperanno più una porzione del marciapiede come avviene adesso nel tratto più vicino a via Buontalenti). Ogni 3 o 4 stalli ci sarà un’interruzione rappresentata da una grande aiuola di metri 2×2, che ospiterà un albero, con accanto due stalli per motocicli al posto dello stallo per auto. La desigillatura, coerentemente con gli strumenti urbanistici di cui il Comune di Livorno si è dotato, riguarderà una consistente parte di carreggiata di via Serristori, attualmente in asfalto. La superficie diventerà permeabile, grazie alla realizzazione negli strati sottostanti di un adeguato sistema di drenaggio delle acque meteoriche. La parte di pavimentazione in materiale drenante contribuirà anche all’attecchimento delle alberature. La riqualificazione in corso, oltre a voler fare di via Serristori una vera e propria porta d’accesso che da via Cairoli immette nelle aree mercatali rinnovate, rientra nell’ambito del PEBA, il Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutti i lavori già effettuati e quelli di prossima realizzazione, concertati con la Consulta delle Disabilità e con il Garante della Disabilità, puntano innanzitutto a rendere la strada più accessibile, attuando tutti gli accorgimenti necessari all’abbattimento delle barriere, a cominciare dalla completa riqualificazione dei marciapiedi e alla realizzazione, ad ogni cambio di pendenza o ad ogni attraversamento, di adeguati scivoli di raccordo conformi alle più recenti normative, in una strada che fino ad adesso è stata caratterizzata dalla mancanza di discesine di raccordo tra piano stradale e marciapiede, e dove, anche a causa del parcheggio caotico, le persone con disabilità motorie potevano andare incontro a rischi e difficoltà.

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