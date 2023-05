La paghetta, un livornese in onda a Forum

Puntata La Paghetta vivace e divertente nella quale Enrico Faggioni, chitarrista e comico livornese, ha avuto la possibilità di esibirsi con la sua chitarra e le sue canzonette

A pochi giorni dalla partecipazione del livornese Valerio Rolla alla trasmissione Forum, venerdì 19 maggio è stata la volta del livornese Enrico Faggioni, chitarrista e comico livornese.

La paghetta, questo il titolo della puntata, ha visto Enrico, ormai più che sessantenne, chiedere alla madre 800 euro al mese di mantenimento e venti anni di arretrati mai pagati. Tutto questo, legato al fatto che Enrico non può lavorare e con la sua professione di musicista non riesce a mantenere un tenore di vita normale anche perché la moglie ha perso il lavoro. Ma Enrico nella vita ha sperperato tutto quello che i genitori gli hanno donato per cui alla fine il giudice ha pensato bene di non accettare la richiesta di Enrico. Puntata vivace e divertente nella quale Faggioni ha avuto la possibilità di esibirsi con la sua chitarra e le sue canzonette.

