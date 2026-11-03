La tartaruga Melissa torna in mare

Dopo il recupero il 2 agosto e le cure al Centro di recupero dell'Acquario di Livorno, l'esemplare è tornato nel suo habitat. Applicato un microchip per consentirne il monitoraggio

Questa mattina un esemplare di tartaruga Caretta caretta è tornata in mare, a largo della Meloria, dopo le cure presso il Centro Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno. Melissa è stata avvistata da un diportista il 2 agosto 2026 nelle acque dell’area marina protetta Secche della Meloria in evidente difficoltà. La tartaruga è stata dotata di un microchip che consentirà di riconoscerla in caso di futuri monitoraggi o recuperi. L’operazione di rilascio – avvenuta nell’ambito dell’attività della rete per il recupero degli grandi vertebrati marini che Arpat coordina sia per il recupero degli esemplari spiaggiati che per l’attività di monitoraggio dei nidi di tartaruga marina Caretta caretta- è stata coordinata dallo staff dell’Acquario di Livorno, con la ormai consolidata collaborazione con la Guardia Costiera, il supporto del dott. Marco Saldavori dell’ospedale veterinario di Ardenza per le indagini radiologiche e Anpana Livorno per la logistica. Si ricorda che chiunque avvisti un esemplare di tartaruga marina in stato di difficoltà deve allertare immediatamente la Guardia Costiera – chiamando il numero 1530 o il 112 – che chiamerà Arpat per sua valutazione del caso e, se ritiene l’animale vada ad un centro di recupero decide a quale. Per nessun motivo gli esemplari di tartaruga rinvenuti in mare possono essere catturati e issati a bordo di imbarcazioni private.

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