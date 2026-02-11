La truffa della ballerina gira nei profili whatsapp dei livornesi

Immagine tratte da www.commissaristodips.it

Il messaggio arriva da amici in rubrica e invita a votare per una bambina o una ragazza impegnata in un concorso di danza. Il comandante Paffoni avverte: "Circa 20 casi da quando se ne parla, attivate il doppio fattore e non condividete codici"

La cosiddetta “truffa della ballerina” si sta diffondendo rapidamente su WhatsApp e, nelle ultime settimane, ha colpito anche Livorno. Il raggiro sfrutta la fiducia tra contatti in rubrica: il messaggio arriva infatti da un amico o da un familiare e invita a votare per una bambina o una ragazza impegnata in un concorso di danza, promettendo una possibile borsa di studio in cambio di un semplice click. Il testo è accompagnato dalla foto di una giovane in abiti da ballerina e rimanda a un link che sembra condurre a una piattaforma ufficiale. In realtà si tratta di un caso di smishing: la pagina chiede di inserire il numero di telefono e un codice ricevuto via SMS. Fornendo questi dati, si consegna ai truffatori il controllo del proprio account WhatsApp. Una volta violato il profilo, i malintenzionati inoltrano lo stesso messaggio a tutti i contatti della vittima, ampliando la diffusione della truffa. In alcuni casi, successivamente, scrivono ad amici e parenti fingendo situazioni di emergenza per chiedere denaro. Sulla vicenda è intervenuto anche Gianluca Paffoni, comandante della polizia postale di Livorno: “Occorre attivare il doppio fattore di sicurezza dell’account WhatsApp tramite l’applicazione, nelle impostazioni dell’account. Mai aderire all’invio di codici, anche se provenienti apparentemente da contatti in rubrica che, a loro volta, potrebbero essere stati oggetto di clonazione. A Livorno nell’ultimo mese e mezzo siamo arrivati ad una ventina di casi fra denunce e segnalazioni. Per ogni altra utile informazioni su questa e altre truffe invito i lettori a collegarsi a www.commissariatodips.it“. La raccomandazione generale è di non cliccare su link sospetti, anche se inviati da persone conosciute, e di verificare sempre direttamente con il contatto interessato prima di fornire dati o codici personali. In caso di accessi anomali o disconnessioni improvvise, è importante attivare subito la procedura di recupero dell’account e avvisare i propri contatti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©