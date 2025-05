L’abbraccio della classe di Melody: palloncini verso l’azzurro per la compagna volata via

Palloncini bianchi al cielo per la piccola Melody accompagnati da un palloncino a forma di coccinella. Così le compagne e i compagni di classe del dolce angelo volato via per una grave malattia a soli 8 anni hanno voluto ricordare la propria amica durante l’ultimo saluto che si è svolto la mattina di venerdì 23 maggio. Lacrime, commozione e tanti abbracci. Su ogni palloncino una frase, un saluto. “Per sempre amiche”. E poi il volo verso l’azzurro, verso l’infinito, verso Melody. Insieme ai palloncini anche la dedica dell’intera classe: “Cara Melody, sei stata la nostra compagna, una compagna sempre sorridente! Hai lottato tanto, con tanto coraggio, ma sempre con il tuo sorriso. Ci mancherai veramente tanto, non ti dimenticheremo mai! Con infinito affetto la tua classe 2ª C”

