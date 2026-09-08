Ladri ai campi del Carli Salviano: “Più danni che refurtiva”

Due incursioni in appena dieci giorni nella struttura sportiva: i ladri hanno portato via due televisori, ma per entrare hanno provocato diversi danneggiamenti. Il presidente Adriano Tramonti: "Siamo rammaricati. Tanti danni e poca refurtiva"

Doppio furto in appena dieci giorni ai campi della Polisportiva Carli Salviano. I ladri sono entrati all’interno della struttura sportiva in due occasioni, una circa dieci giorni fa e una seconda volta nella notte tra ieri e oggi, provocando più danni di quanti siano stati i beni portati via. Nel corso delle due incursioni sono stati rubati due televisori, installati all’interno di altrettanti campi sportivi: uno si trova nei pressi della chiesa, l’altro vicino al circolo Arci.

A esprimere amarezza è il presidente della Polisportiva Carli Salviano, Adriano Tramonti, che si dice “particolarmente rammaricato per i due episodi”. Il bilancio, infatti, è “pesante soprattutto per i danneggiamenti provocati per entrare nella struttura“, mentre la refurtiva portata via ha un valore decisamente inferiore rispetto ai danni causati.

Gli episodi si inseriscono in una serie di furti e danneggiamenti che nelle ultime ore hanno interessato diverse strutture sportive e ricreative di Livorno. Tra i casi recenti, il danneggiamento del bar del Livorno 9 Boca e il furto di generi alimentari dal bar della squadra Tre&23.

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