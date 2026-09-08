Ladri ai campi del Carli Salviano: “Più danni che refurtiva”
Due incursioni in appena dieci giorni nella struttura sportiva: i ladri hanno portato via due televisori, ma per entrare hanno provocato diversi danneggiamenti. Il presidente Adriano Tramonti: "Siamo rammaricati. Tanti danni e poca refurtiva"
Doppio furto in appena dieci giorni ai campi della Polisportiva Carli Salviano. I ladri sono entrati all’interno della struttura sportiva in due occasioni, una circa dieci giorni fa e una seconda volta nella notte tra ieri e oggi, provocando più danni di quanti siano stati i beni portati via. Nel corso delle due incursioni sono stati rubati due televisori, installati all’interno di altrettanti campi sportivi: uno si trova nei pressi della chiesa, l’altro vicino al circolo Arci.
A esprimere amarezza è il presidente della Polisportiva Carli Salviano, Adriano Tramonti, che si dice “particolarmente rammaricato per i due episodi”. Il bilancio, infatti, è “pesante soprattutto per i danneggiamenti provocati per entrare nella struttura“, mentre la refurtiva portata via ha un valore decisamente inferiore rispetto ai danni causati.
Gli episodi si inseriscono in una serie di furti e danneggiamenti che nelle ultime ore hanno interessato diverse strutture sportive e ricreative di Livorno. Tra i casi recenti, il danneggiamento del bar del Livorno 9 Boca e il furto di generi alimentari dal bar della squadra Tre&23.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.