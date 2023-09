L’apertura di Primark creerà 80 nuovi posti di lavoro

Ottanta nuovi posti di lavoro nel punto vendita che aprirà nelle Officine Storiche di Porta a Mare nella seconda metà del 2024. I profili (figure manageriali, visual merchandiser, addetti alle risorse umane e retail assistant) saranno pubblicati sul sito web Primark Careers a partire dai primi mesi del nuovo anno con il processo di recruiting che prenderà il via subito a seguire

Primark, il rivenditore di moda internazionale, si legge in un comunicato stampa del 15 settembre, annuncia l’apertura del suo 16° store in Italia, all’interno delle Officine Storiche di Porta a Mare. Sarà il primo punto vendita Primark a Livorno e il secondo store Primark nella regione Toscana, seguendo temporalmente quello del centro commerciale ‘I Gigli’, inaugurato nel 2017. Questo nuovo negozio creerà oltre 80 nuove opportunità di impiego a livello locale, con ruoli che spaziano da figure manageriali, visual merchandiser, addetti alle risorse umane e retail assistant. Tutte le opportunità di lavoro saranno pubblicate sul sito web Primark Careers a partire dai primi mesi del 2024, con il processo di recruiting che prenderà il via subito a seguire. Con una superficie commerciale di circa 2.400 metri quadrati, questo nuovo negozio di Primark offrirà l’esperienza in-store per cui il brand è da sempre famoso. I clienti potranno così acquistare le ultime tendenze e i capi basic delle collezioni abbigliamento uomo, donna, bambino, beauty, lifestyle e homewear. Primark si impegna a offrire abbigliamento sostenibile a prezzi accessibili per tutti. Attualmemente, il 50% dei vestiti di Primark è, infatti, realizzato utilizzando materiali riciclati o provenienti da fonti più sostenibili, rispetto al 25% di un anno fa, parte del progetto di Primark di rendere la moda sostenibile alla portata di tutti.

Luca Ciuffreda, Direttore di Primark Italia, ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare di aver siglato il nostro più recente accordo commerciale per l’inaugurazione di un ulteriore negozio Primark in Italia: nel 2024, infatti, ciò ci consentià di aprire un nuovo negozio a Livorno. Non vediamo l’ora di portare il marchio Primark ai clienti di Livorno, motivo per cui stiamo lavorando per inaugurare questo store il prossimo anno”. Laura Finocchiaro, Responsabile People & Culture di Primark Italia, ha affermato: “Grazie a questa apertura, creeremo oltre 80 nuove opportunità di impiego a Livorno. Tra le figure che stiamo ricercando vi sono manager, visual merchandiser, adetti alle risorse umane e retail assistant da aggiungere al team in continua crescita di Primark Italia. Ci rivolgiamo a persone che mostrino interesse e entusiasmo per il mondo della moda nell’ambito retail, pronte e desiderose di unirsi al nostro team”.

