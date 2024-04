L’apnea a Calafuria in tv con Amarsi un po’ su La7

Due immagini tratte dalla puntata di domenica 21 aprile

Domenica 21 aprile è andata in onda su La7 la puntata Amarsi un po’ istruzioni per l’uso, condotta dal nuotatore Filippo Magnini e dalla ballerina Samanta Togni, che ha visto Livorno in tv con Francesco Corucci istruttore di apnea e fondatore di Deep Instinct Freediving Asd. Nel corso del servizio è stata posta attenzione sull’apnea come attività sportiva e mentale che consente anche di prendersi cura di sé (tema della puntata): “L’apnea – ha spiegato Francesco – è una disciplina introspettiva che promuove il benessere e l’equilibrio fisico e mentale, al tempo stesso promuove la condivisione tra le persone e un contatto intimo con la natura”. L’apnea, inoltre, parola di Francesco, offre un “potenziale trasformativo importante”. “Ho infatti un passato da ingegnere e ricercatore universitario e ho mollato tutto di recente per dedicarmi all’insegnamento dell’apnea. Disciplina che permette di rallentare i pensieri, di ascoltare e gestire le emozioni, che ci insegna a rispettarci e essere gentili verso noi stessi e gli altri”. Nella puntata sono ben riconoscibili il Romito, le Vaschette e la Torre di Calafuria. A marzo, sempre su La7, Livorno era stata protagonista con la puntata L’ingrediente perfetto – A tu per tu.

