L’attore di Hollywood Tucci cucina il baccalà alla livornese per gli ospiti

L'attore hollywoodiano Stanley Tucci, già ospite nella nostra città per un documentario per la CNN, in un video su Instagram cucina il baccalà alla livornese per 12 ospiti. Tra questi uno speciale: Robert Downey Jr per tutti... Iron Man

L’attore hollywoodiano Stanley Tucci, celebre per i tantissimi film girati e proiettati nelle sale di tutto il mondo (tra i tanti ad esempio il Diavolo Veste Prada con Meryl Streep oppure Shall We Dance con Richard Gere) ha cucinato un piatto tipico della nostra cucina e lo ha servito ad undici ospiti più uno speciale, un vero e proprio supereroe: Robert Downey Jr reso celebre al pubblico per soprattutto per aver recitato i panni di Tony Stark, also know as Iron Man.

Tucci, in un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram (clicca qui per vedere il VIDEO), mostra alle telecamere come cucinare il baccalà alla livornese decantandone la ricetta davanti al cellulare che lo riprende e specificando con tipico accento anglofono “alla livornese”. Nel primo commento specifica: dinner for Robert Downey Jr + 11 more (cena per Robert Downey Jr più undici persone).

Cliccando sul profilo Instagram del “supereroe” arriva la conferma. Si vede “Tony Stark” che degusta e si gode il piatto cucinato dall’amico Tucci mostrando vera e propria soddisfazione delle papille gustative.

Tucci di recente venne a fare visita proprio alla nostra città, girando un documentario per la CNN, e facendo un giro proprio al mercato centrale. Chissà se proprio qui ha imparato i segreti di questa ricetta che proprio pochi giorni fa ha riproposto ai suoi ospiti?

