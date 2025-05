Le reliquie di Santa Giulia sono arrivate nella Cattedrale

Le spoglie sono state esposte in Duomo e sono disponibili al culto e alla devozione. Alle 18, ogni giorno fino al giorno della festa, sarà celebrata la Messa e la preghiera dedicata alla giovane martire Santa Giulia, patrona di Livorno

foto e testo a cura de La Settimana Livorno, periodico online della Diocesi di Livorno

Sono arrivate nella sera di lunedì 12 maggio, scortate dai carabinieri di Livorno, le sacre spoglie di Santa Giulia custodite nel Santuario del Villaggio prealpino di Brescia. Don Donato Mollica, proposto della Cattedrale, si è recato personalmente a Brescia per la traslazione. Dopo la Messa, celebrata sull’altare sotto cui riposano le reliquie, monsignor Arnaldo Morandi direttore della lipsanoteca di Brescia che custodisce la reliquie, insieme a don Umberto Tagliaferri, parroco della chiesa dedicata a Santa Giulia, ha autorizzato il trasporto e ha donato alla Cattedrale di Livorno una reliquia speciale (un pezzetto delle ossa del costato) che resterà in Diocesi. Già dalla sera di lunedì 12 maggio le spoglie sono state esposte in Cattedrale e sono disponibili al culto e alla devozione. Alle 18, ogni giorno fino al giorno della festa, sarà celebrata la Messa e la preghiera dedicata alla giovane martire Santa Giulia, patrona di Livorno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©