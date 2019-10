Le richieste di Salvetti: prima ora frazionabile, stalli blu via dalla zona interna del lungomare

Nel titolo dell'articolo solo due dei 5 punti anticipati dal sindaco in una conferenza stampa. Punti che Salvetti discuterà con Tirrenica Mobilità in un incontro il 17 ottobre. Tirrenica punterà a realizzare nuovi stalli blu dalla Baracchina Bianca alla Rotonda

Stalli Blu, conferenza stampa ricca di temi quella convocata dal sindaco il 3 ottobre e trasmessa da Quilivorno.it in diretta Fb. 1) Dalla Rotonda a Metamare i parcheggi non diventeranno a pagamento. Su questo punto non ci saranno ripensamenti ha chiarito Salvetti. 2) i 4mila nuovi stalli blu, programmati fra il centro e Cinta Esterna, il Comune targato Salvetti punterà a congelarli, a non farli cioè. 3) Eliminazione degli stalli blu nelle ZTL perché, è stato detto, non fanno parte della visione di mobilità urbana. 4) Eliminazione di più di 600 stalli blu nella zona interna del lungomare. Non sul lungomare, ma zona interna. 5) Diminuzione delle tariffe su tutta Livorno con la prima ora frazionabile su tutti i parcheggi, lungomare compreso, in modo che ci si possa fermare a prendere un caffè, per esempio, spendendo pochi centesimi.

Sul piatto della bilancia, Tirrenica Mobilità che fino all’inizio del 2022 ha un contratto di gestione del sistema parcheggi a Livorno, ha detto il primo cittadino, si è dimostrata aperta al dialogo e a rimodulare il piano della sosta a pagamento, punterà a realizzare dei nuovi stalli blu dalla Baracchina Bianca alla Rotonda. “La Tirrenica – ha illustrato Salvetti – ha due convenzioni con il Comune di Livorno, stipulate dalla precedente amministrazione, con diritti acquisiti ed un piano economico e per questo cerchiamo di procedere con tatto e cautela nel tentativo di trovare un punto di incontro conveniente per entrambi le parti. Tirrenica Mobilità, dal canto suo, potrebbe richiedere l’ampliamento degli stalli blu da Barriera Margherita alla Rotonda. Sarebbe un buon compromesso (con le tariffe più basse)”. Cinque punti, più il sesto di Tirrenica quindi, che saranno discussi approfonditamente in un incontro fra Comune e Tirrenica il 17 ottobre. Dopo l’incontro del 17 quello che verrà deciso passerà alla conferenza dei capigruppo, poi in commissione e quindi in consiglio comunale.

Infine, per quanto riguarda piazza del Luogo Pio in vista della mostra su Modigliani c’è l’ipotesi di creare un parcheggio temporaneo dietro il Mercatino Americano per i possessori di abbonamento e di dedicare il parcheggio di Santa Trinita esclusivamente ai residenti. “Dopo la mostra – ha detto Salvetti – incontreremo di nuovo i residenti. Lo voglio dire: la piazza del Luogo con le macchine di fronte al museo non è di mio gradimento. Non rientra in una concezione di città europea come intendo io. Se riusciremo a togliere le auto riqualificheremo anche la piazza”. “La mia speranza è di spendere tanto in tinta bianca”, ha scherzato.