Le telecamere della Rai al Mercato

Le telecamere Rai sono tornate a Livorno per raccontare il Mercato delle Vettovaglie che nel dicembre 2024 il Financial Times ha inserito tra i migliori mercati alimentari del mondo. Il 5 dicembre è stata registrata la puntata che andrà in onda a gennaio su Casa Italia, programma quotidiano di Rai Italia visto in tutto il mondo, e su Rai Play. Per l’occasione si è riformata l’ormai consolidata coppia di livornesi Alessio Marra e Giorgio Algranti che hanno raccontato il Mercato dal punto di vista di una struttura architettonicamente suggestiva e come luogo di socialità nel quale non si va soltanto a fare la spesa quotidiana. La troupe ha poi raggiunto Villa Mimbelli per dedicare un servizio alla mostra su Giovanni Fattori.
