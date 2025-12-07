Le telecamere della Rai al Mercato

Ieri mattina è stata registrata la puntata che racconterà il Mercato delle Vettovaglie che il Financial Times ha inserito tra i migliori mercati alimentari del mondo. Per l'occasione si è riformata l'ormai consolidata coppia di livornesi Alessio Marra e Giorgio Algranti

Le telecamere Rai sono tornate a Livorno per raccontare il Mercato delle Vettovaglie che nel dicembre 2024 il Financial Times ha inserito tra i migliori mercati alimentari del mondo. Il 5 dicembre è stata registrata la puntata che andrà in onda a gennaio su Casa Italia, programma quotidiano di Rai Italia visto in tutto il mondo, e su Rai Play. Per l’occasione si è riformata l’ormai consolidata coppia di livornesi Alessio Marra e Giorgio Algranti che hanno raccontato il Mercato dal punto di vista di una struttura architettonicamente suggestiva e come luogo di socialità nel quale non si va soltanto a fare la spesa quotidiana. La troupe ha poi raggiunto Villa Mimbelli per dedicare un servizio alla mostra su Giovanni Fattori.

Condividi:

Riproduzione riservata ©