Librerie.coop celebra 20 anni e chiude il 2025 con risultati positivi per il quinto anno consecutivo

Nel 2026 Librerie.coop celebra un traguardo significativo: vent’anni di attività nel panorama librario italiano. Un anniversario importante che coincide con la chiusura del bilancio 2025 in utile per il quinto anno consecutivo, a conferma della solidità del percorso intrapreso negli ultimi anni

Nel 2026 Librerie.coop celebra un traguardo significativo: vent’anni di attività nel panorama librario italiano. Un anniversario importante che coincide con la chiusura del bilancio 2025 in utile per il quinto anno consecutivo, a conferma della solidità del percorso intrapreso negli ultimi anni.

Il bilancio 2025, approvato nella seduta del 29 maggio, si è chiuso con un risultato della gestione operativa pari a oltre 500 mila euro, un ebitda di oltre 1 milione di euro e un utile di 200 mila euro che include svalutazioni e accantonamenti per poco meno di 200 mila euro. Le vendite hanno raggiunto 43 milioni di euro superando i livelli del 2024, distribuite su una rete di quasi 100 punti vendita: 40 librerie tradizionali e oltre 60 spazi libri all’interno della grande distribuzione organizzata. Un risultato particolarmente rilevante in un contesto di mercato in contrazione (-2,1%), a fronte del quale Librerie.coop ha segnato una crescita di quasi il 3%.

Dopo una fase di avviamento, dal 2021 l’azienda ha raggiunto una stabilità economica consolidata, con risultati positivi anno dopo anno. Un percorso reso possibile grazie a scelte gestionali efficaci e a un modello commerciale fondato su un assortimento editoriale qualificato, capace di garantire ampia bibliodiversità, unito a un servizio altamente professionale.

Federico Parmeggiani, presidente di Librerie.coop, commenta con soddisfazione questo risultato “I risultati di bilancio anche quest’anno positivi attestano la solidità patrimoniale e la redditività di Librerie.coop, ormai affermata tra i principali protagonisti del mercato librario nazionale, e confermano la forza del suo modello imprenditoriale: aperture in luoghi di prestigio, valorizzazione dei centri storici, rete di vendita in espansione, integrazione con la grande distribuzione, assortimento ampio e un ricco calendario di eventi culturali.

Nell’anno in cui celebriamo i vent’anni di Librerie.coop, questi punti di forza appaiono ancora più rilevanti e rappresentano sempre più chiaramente i tratti che ci caratterizzano: una presenza radicata nei territori, un’impresa solida e autonoma, capace di coniugare risultati economici e promozione della cultura. In un Paese dove si legge poco come l’Italia, i numeri di bilancio non danno soltanto soddisfazione, ma alimentano una speranza collettiva”.

Nel 2016, in occasione del decennale, Librerie.coop scelse di definirsi “coraggiosa e visionaria”. Oggi, a vent’anni dalla fondazione, rivendica con orgoglio la propria identità di catena indipendente, non legata ad alcun gruppo editoriale. Un’indipendenza che rappresenta uno dei valori fondanti del progetto e che si traduce in una proposta culturale libera, plurale e di qualità. Non a caso, il claim scelto per il ventennale è “librerie libere”.

Fin dalla nascita, Librerie.coop considera il libro uno strumento essenziale di crescita culturale, capace di stimolare il pensiero critico, favorire l’incontro tra le persone e sostenere percorsi di emancipazione individuale e collettiva. Le librerie tutte concepite come luoghi vivi e inclusivi, veri presìdi culturali sul territorio perché la filosofia della catena non è mai stata quella di vendere il libro come prodotto ma la libreria come esperienza.

Questi valori si inseriscono pienamente nella tradizione cooperativa, essendo Librerie.coop una società interamente posseduta da Coop Alleanza 3.0.

Il ventennale rappresenta un’occasione per condividere questo traguardo con lettrici e lettori, riaffermando i valori che hanno guidato l’azienda fin dall’inizio e ringraziando soci e clienti con una serie di iniziative a loro dedicate.

“In questi 20 anni abbiamo lavorato per costruire librerie con una forte identità sociale – dichiara la direttrice generale Nicoletta Bencivenni – e vogliamo celebrare questo anniversario manifestando la nostra gratitudine alle lettrici e lettori che in questi venti anni ci hanno accordato la loro fiducia con iniziative concrete, sostenendo in un momento economico complesso le spese culturali, spesso considerate non essenziali”.

Tra maggio e novembre, ogni giorno 20 del mese, a fronte di una spesa minima di 20 euro, ai soci coop e ai possessori di carta fedeltà sarà applicato uno sconto del 5% sull’intero scontrino. Inoltre, sempre il giorno 20 di ogni mese, acquistando nelle librerie, una SIM CoopVoce, saranno riconosciuti 20 euro di traffico in omaggio.

Tra le iniziative speciali, in collaborazione con la capogruppo Coop Alleanza 3.0 sarà disponibile – fino a esaurimento scorte, al prezzo popolare di 4,90 € – un’edizione dedicata di Ragione e sentimento di Jane Austen e, per i più piccoli, al prezzo speciale di 5,90 € un calendario dell’Avvento in edizione riservata.

In ambito sociale, Librerie.coop sta sostenendo il progetto “Letti in flagranza”, promosso da Coop Alleanza 3.0, per la creazione di una libreria all’interno del carcere minorile di Bologna, attraverso la raccolta di libri donati dai clienti delle cinque librerie cittadine.

Le celebrazioni culmineranno a fine giugno a Passaggi Festival, a Fano, con un evento pubblico dedicato al mondo editoriale e ai soci Coop, nella cornice della chiesa di San Francesco, alla presenza del presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Livio Trombone e con un evento in tardo autunno nell’ambito di Ad Alta Voce, la rassegna culturale promossa dalla capogruppo.

“Le nostre librerie si distinguono per un’offerta non generalista, lontana tanto dal modello del megastore quanto da quello delle librerie elitarie – prosegue Bencivenni –. Puntiamo

su qualità, accoglienza, progettazione degli spazi e soprattutto competenza delle nostre libraie e dei nostri librai. Per questo motivo celebrando il ventennale abbiamo ritenuto indispensabile identificare anche un riconoscimento concreto verso le persone che lavorano con noi. Lo scorso mese abbiamo firmato con le organizzazioni sindacali un protocollo per le azioni positive e nel corso del 2026, sarà riconosciuta a tutto il personale una giornata aggiuntiva di ferie.”

Grande soddisfazione viene espressa anche dal Presidente di Coop Alleanza 3.0. Domenico Livio Trombone che dichiara “Librerie.coop è la società del nostro Gruppo che promuove la lettura in chiave imprenditoriale. Proprio per questo, il risultato positivo del bilancio 2025, conseguito in un contesto di mercato complesso, assume un valore ancora più significativo. Il ventennale di Librerie.coop, poi, rappresenta per Coop Alleanza 3.0 un traguardo importante, che conferma come l’impegno costante ed appassionato nella diffusione della cultura sia riconosciuto ed apprezzato dai nostri soci e dai consumatori – prosegue Trombone. Ampliare sempre più l’accesso ai libri ed alla conoscenza, attraverso la creazione di spazi fisici e l’organizzazione di occasioni di incontro con il pubblico, resta un obiettivo prioritario per Librerie.coop e Coop Alleanza 3.0. Da vent’anni individuiamo in questa attività un motore di sviluppo culturale, sociale ed economico, nonché un elemento fondamentale per il benessere delle comunità”.

LIBRERIE.COOP

Nata nel 2006, Librerie.coop è la catena progettata e realizzata da alcune cooperative del sistema Coop e, dal 2017, interamente posseduta da Coop Alleanza 3.0.

Ha chiuso il 2025 con vendite per 43 milioni di euro e 1,6 milioni di scontrini, impiegando oltre 250 librai con un’età media di 38 anni. Le librerie tradizionali sono 40, presenti in quasi tutte le regioni italiane, di cui 11 nei centri storici (due a Bologna, Imola, Modena, Reggio Emilia, Genova, Mantova, Piombino; Formia, Pesaro, Mestre e Udine); oltre 60 sono gli spazi libri all’interno della grande distribuzione organizzata.

Dal 2022 è attiva la libreria online su tutto il territorio nazionale. Negli ultimi anni è stato inoltre avviato un percorso di affiliazione con librerie indipendenti e cooperative come La Torre ad Alba, Risguardi a Campobasso, LibriMuner a Cividale del Friuli e Passaggi libri e caffè a Fano. Le superfici di vendita variano dai 140 ai 700 metri quadrati, con un assortimento medio di circa 30.000 titoli, che raggiunge i livelli più ampi da 60 a 120 mila titoli nelle librerie di maggiori dimensioni come Arco di Reggio Emilia o Ambasciatori a Bologna.

Negli ultimi anni da quando è stato raggiunto l’equilibrio di bilancio hanno consolidato il radicamento territoriale, aprendo nuove e bellissime librerie in luoghi dove ancora non erano presenti, da Modena a Mestre, da Forlì a Udine.

Andamento e strategie

Il 2025 si è chiuso con risultati particolarmente positivi e il 2026 si apre con segnali incoraggianti, con vendite superiori alla media del mercato.

Il piano di sviluppo prevede l’apertura di sei nuove librerie nel perimetro di Coop Alleanza 3.0, a conferma della volontà di rafforzare ulteriormente la presenza sul territorio e il ruolo di presidio culturale delle librerie.

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