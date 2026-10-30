La finestra di via Torretta si riempie di libri per Halloween

L'iniziativa è firmata da Federica Pracchia, che con il suo progetto Scambialibriamo dà una seconda vita ai libri promuovendo la lettura e contrastando gli sprechi

Libro o scherzetto? Domani la finestra di via Torretta, già protagonista lo scorso anno del calendario dell’Avvento, si vestirà a tema Halloween. L’iniziativa di Federica Pracchia, dipendente dell’Unità operativa di Educazione e Promozione della Salute dell’ospedale, si inserisce nel progetto Scambialibriamo, che la stessa Federica porta avanti da tempo per dare una seconda vita ai libri che altrimenti rischierebbero di finire al macero con un duplice obiettivo: promuovere la cultura a costo zero e ridurre gli sprechi, nel rispetto dell’ambiente. I passanti troveranno appesi alla finestra libri gratuiti per ragazzi con storie dalle atmosfere “mostruose”. “Non mi piace la parola horror quando si tratta di libri per ragazzi”, spiega. Tra i titoli proposti soprattutto volumi della collana Piccoli Brividi e della serie Isadora Moon. Federica porta avanti da tempo attività di promozione della lettura e recupero dei libri rifornendo con i libri che riceve ogni mese diversi punti di book crossing cittadini, tra cui quelli di piazza Damiano Chiesa, del parchino ex Odeon e di villa Fabbricotti, oltre alle librerie presenti all’ospedale.

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