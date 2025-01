Linea Verde arriva a Livorno

A fare da guida agli inviati della trasmissione saranno due volti noti sempre pronti a far conoscere la città oltre i nostri confini: il presidente della sezione nautica Salviano Alessio Marra e l'attore Giorgio Algranti

Linea Verde – una delle trasmissioni storiche della Rai che in passato ha visto alla conduzione la nuova assessora alla cultura Angela Rafanelli (è stata la conduttrice della puntata di Linea Verde Estate andata in onda il 17 agosto 2021) – arriva a Livorno. Protagoniste della nuova puntata saranno le bellezze della città, dalla Terrazza Mascagni al Mercato Centrale, e non dovrebbe mancare una tappa alla Sala della Mescita delle Terme del Corallo recentemente ristrutturata e riaperta al pubblico insieme al Gran Giardino. A fare da guida agli inviati della trasmissione Margherita, Peppone e Livio saranno due volti noti sempre pronti a far conoscere la città oltre i nostri confini: il presidente della sezione nautica Salviano Alessio Marra e l’attore Giorgio Algranti. “Mi vedrete nelle vesti di cuoco e non solo. Ma non posso aggiungere altro”, spiega Marra. Le riprese televisive sono in programma la prossima settimana. Lo scorso luglio proprio Marra e Algranti avevano partecipato al programma della Rai, Camper, mettendo in risalto la storia e la tradizione delle gare remiere. Inoltre Algranti ha alle spalle circa 30 anni di carriera da attore ed è un produttore cinematografico; Marra ha recitato una parte in Un altro ferragosto di Virzì e recentemente in Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada e nel 2023 ha partecipato alla trasmissione Il Provinciale con Federico Quaranta.

