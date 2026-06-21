Lions Club Livorno Host, Daniela Becherini nuova presidente

Si è conclusa allo Yacht Club Livorno l’annata 2025/2026 guidata da Stefania Pesce. Tra service sociali, iniziative culturali e riconoscimenti, il Club rinnova il proprio impegno al servizio della comunità

Con il tradizionale passaggio del martelletto si è conclusa il 18 giugno allo Yacht Club Livorno l’annata lionistica 2025/2026 del Lions Club Livorno Host, guidata dalla presidente uscente, avv. Stefania Pesce. Nel corso della serata conviviale, alla presenza di soci e amici del Club, Pesce ha affidato la guida alla nuova presidente Daniela Becherini, aprendo così una nuova fase di servizio e continuità per lo storico Club livornese. La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo di un anno intenso, caratterizzato da numerosi service rivolti alla comunità, con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie in difficoltà, alle persone più fragili e ai detenuti. Al centro dell’azione del Club, ancora una volta, il motto lionistico “We Serve”, tradotto in iniziative concrete di solidarietà, sostegno e vicinanza al territorio. Tra le attività dell’annata sono stati ricordati anche i Burraco Solidali, occasioni di incontro e convivialità capaci di unire la partecipazione dei soci alla raccolta di fondi destinati a finalità benefiche. Un impegno che ha confermato la volontà del Lions Club Livorno Host di agire non solo nei momenti istituzionali, ma anche attraverso iniziative aperte alla condivisione e alla partecipazione.

Ampio spazio è stato riservato anche alla cultura e alla tutela del patrimonio cittadino. Tra i service più significativi dell’annata figura infatti il contributo al restauro di opere di Giovanni Fattori, nell’ambito delle iniziative dedicate al bicentenario della nascita del Maestro livornese e della mostra a Villa Mimbelli. Il progetto ha visto il sostegno del socio Fulvio D’Angelo, amministratore delegato della società Del Corona & Scardigli, il contributo personale del mecenate Giampiero Pesce e la collaborazione dell’avv. Gianluca Zingoni, socio del Club, che ha favorito il dialogo con le istituzioni culturali cittadine. Durante la serata conclusiva è stato inoltre conferito il prestigioso Melvin Jones Fellowship al past president Stefano Pampaloni, in riconoscimento del suo straordinario servizio e della dedizione dimostrata nei confronti del Lions Club e della comunità. Nel corso dell’annata, la presidente Stefania Pesce aveva già conferito lo stesso riconoscimento a un altro past president, Leonardo Giorgi, da sempre punto di riferimento per il Club e promotore di numerose iniziative. Il passaggio del martelletto da Stefania Pesce a Daniela Becherini ha chiuso simbolicamente l’annata. La presidente uscente ha rivolto alla nuova presidente l’augurio di un anno ricco di progetti, soddisfazioni e autentico spirito di servizio. Un passaggio di testimone che rinnova il significato più profondo dell’esperienza lionistica: servire la comunità attraverso l’impegno condiviso, l’amicizia e la volontà di lasciare un segno concreto nella vita delle persone e della città.

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