Livorno 4-8 giugno, inizia l’attesa per l’arrivo di Nave Vespucci

L'arrivo a inizio marzo nel porto di Trieste, foto tratta da https://tourvespucci.it/media-gallery/

Concluso il tour mondiale 2023-25 con l'arrivo a Trieste, che Linea Verde Italia ha mostrato nella puntata di oggi, il veliero ha iniziato il Tour Mediterraneo 2025. Un viaggio che toccherà 17 città tra cui Livorno. Sul sito ufficiale del tour, tourvespucci.it, sarà possibile scoprire il programma delle giornate e prenotare la visita a bordo

Concluso il tour mondiale 2023-25 (35 porti, 30 Paesi, 20 mesi, 5 continenti) con l’arrivo a Trieste, che Linea Verde Italia ha mostrato nella puntata di oggi, il veliero ha iniziato il Tour Mediterraneo 2025. Un viaggio che toccherà 17 città tra cui Livorno. Sul sito ufficiale del tour, tourvespucci.it, l’arrivo nella nostra città è indicato tra il 4 e l’8 giugno per concludersi a Genova il 10 giugno. La nostra dovrebbe essere quindi la penultima tappa. Non è possibile conoscere con così largo anticipo il programma di come saranno organizzate le giornate livornesi. Tuttavia, navigando sempre il sito tourvespucci.it è possibile farsi un’idea. Ogni tappa, attualmente è online il programma di Venezia, viene infatti accompagnata dalla presenza del Villaggio Italia, “un luogo in cui vivere e rivivere il racconto di questi due anni di esplorazione, scoperte e incontri straordinari, attraverso contenuti esclusivi già protagonista all’estero nella promozione delle eccellenze italiane e del Made in Italy” e prevede per i cittadini la possibilità di prenotare la visita a bordo, gratuita, e previa prenotazione nominale esclusivamente sul sito. Tuttavia, si specifica anche che le date del tour sono ancora indicative per motivi di gestione e organizzazione della nave e del tour e che per ciascuna città le prenotazioni non apriranno prima delle date indicate. Seguite i canali ufficiali @tourvespucci per sapere in tempo reale quando apriranno le prenotazioni!

Condividi:

Riproduzione riservata ©