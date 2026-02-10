Livorno abbraccia Carlo Conti, cittadinanza onoraria al presentatore

Carlo Conti il 21 settembre 2025 alla Terrazza Mascagni per la diretta con Domenica In, foto tratta dalla pagina Fb del sindaco Salvetti

Riconoscimento per il forte legame con la città - la madre Lolette e la zia Edda sono originarie di Borgo Cappuccini - e per la valorizzazione dell’identità labronica a livello nazionale. La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento che sarà ora trasmessa al Consiglio Comunale per l’iter di approvazione e l’organizzazione della cerimonia

La Giunta Comunale ha approvato la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria 2026 a Carlo Conti. La proposta riconosce nel celebre conduttore e presentatore televisivo fiorentino, figura di riferimento dell’intrattenimento e della cultura televisiva italiana, un’eccellenza nazionale e un ambasciatore autentico dei valori culturali, sociali e identitari di Livorno con la quale mantiene da sempre un legame profondo e sincero. Un legame personale, legato alle sue radici familiari – la madre Lolette e la zia Edda originarie del quartiere Borgo Cappuccini – ma anche professionale. Nel corso della sua carriera, Conti ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione dell’immagine della città all’interno di trasmissioni televisive di rilievo nazionale. Emblematico l’evento del 21 settembre 2025 alla Terrazza Mascagni quando, in diretta su Rai 1 durante Domenica In, ha presentato il “Pranzo della Domenica” dedicato alla candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità Unesco con piatti simbolo della tradizione come il cacciucco e la torta di ceci. La proposta di cittadinanza onoraria riconosce inoltre il suo impegno sociale e culturale espresso attraverso iniziative benefiche e programmi di grande ascolto che hanno contribuito alla diffusione di valori come solidarietà, coesione sociale, educazione e inclusione e l’assegnazione della cittadinanza onoraria rappresenta un atto simbolico di grande valore civico, che intende celebrare il ruolo dello spettacolo come strumento di promozione culturale e turistica, rafforzando il legame tra Livorno e figure di spicco capaci di incarnarne i valori di accoglienza, creatività e impegno collettivo. La proposta di conferimento sarà ora trasmessa al Consiglio Comunale per l’iter di approvazione e l’organizzazione della cerimonia.

