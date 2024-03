Livorno attraverso l’arte e la scrittura: via al concorso per i ragazzi targato 4 Mori

Rivolta ai giovani dai 14 ai 19 anni, l'iniziativa, completamente gratuita si pone l'obiettivo di analizzare la visione della città da parte dei ragazzi. Invio delle opere entro mercoledì 10 aprile a [email protected]

di Giulia Bellaveglia

Un concorso artistico gratuito rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni – anche in gruppo – allo scopo di elaborare la loro personale visione di Livorno. È questa l’idea proposta del Cinema Teatro 4 Mori, in collaborazione con il Nuovo Teatro delle Commedie, per il bando “Livorno ieri, oggi, domani” (clicca sul bottone celeste sopra al titolo per leggere il documento completo), articolato in 3 sezioni: narrativa (file pdf della lunghezza massima di 5mila caratteri), arti figurative (pittura, scultura, fotografia e grafica) e cortometraggi (entrambi da caricare su un drive, con video della durata minima di 3 minuti e massima di 20). Per partecipare è sufficiente inviare la propria opera riguardante la città all’indirizzo [email protected] entro mercoledì 10 aprile aggiungendo nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico (per i minorenni è necessaria la liberatoria). I vincitori saranno premiati sabato 20 aprile al Cinema Teatro 4 Mori (orario da definire). In palio, per i primi 3 classificati di ogni categoria, targhe ricordo, abbonamenti teatrali e accessi a laboratori a tema. La giuria, oltre che dai 3 ideatori Serena Cassarri, direttrice artistica del Cinema Teatro 4 Mori, Alessia Cespuglio autrice e attrice in rappresenta del Nuovo Teatro delle Commedie ed Enrico Mannari, storico e scrittore, sarà composta dalla scrittrice Veronica Galletta (narrativa), dall’artista Libera Capezzone (arti figurative) e dal regista e documentarista Simone Manetti (cortometraggi). “Un concorso – spiega Cespuglio – che nasce in modo particolare: quando con Serena ed Enrico ci siamo incontrati, ci siamo chiesti su cosa fosse puntato lo sguardo dei giovani relativamente a Livorno. Non abbiamo trovato risposta e abbiamo deciso di chiederglielo. I premi non sono casuali, ma utili a sollecitare lo sguardo che i cittadini di domani hanno”.

“Il risultato di una splendida sinergia – aggiunge Cassarri – e amicizia che dura da anni. Metti 3 pazzi scatenati insieme un pomeriggio e nasce questa iniziativa. Non vediamo l’ora. Siamo molto contenti ed emozionati”. “Sono stato coinvolto con un’adrenalina straordinaria – conclude Mannari – La città e i giovani sono due elementi su cui ho accettato di lavorare molto volentieri”. Per ulteriori informazioni: pagina Facebook Livorno Ieri, Oggi, Domani, profilo Instagram @livornoierioggidomani oppure 328/701.32.06.

