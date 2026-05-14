Confermate le Bandiere Blu

Anche per il 2026 il Comune di Livorno mantiene le sue Bandiere Blu, con la riconferma di tutte le spiagge già premiate negli anni precedenti. Nessuna nuova entrata, ma continuità per il litorale cittadino. Le località premiate restano: Bagni Rex, Cala Quercianella, Parco Marina del Boccale, Rogiolo, Bagni Roma, tratti di costa che coprono gran parte del territorio comunale, dal centro fino a sud. l riconoscimento, assegnato dalla FEE, premia la qualità delle acque e la gestione ambientale delle spiagge, confermando Livorno tra le realtà costiere più consolidate della Toscana.

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