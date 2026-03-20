Livorno conquista l’AmbiTour experience

Giornata di confronto e formazione, quella di ieri, per amministratori e operatori toscani: dal Port Center alla Fortezza Vecchia passando dalla Venezia tra ponti, canali e arte urbana per finire con una cooking class dedicata al 5 e 5 e la visita al Mercato. L’appuntamento è stato coordinato da Fondazione Lem, Tramonti: "Proprio a Livorno è nata, quasi in maniera spontanea, l’idea di affiancare al tour anche una dimensione esperienziale"

Una giornata per conoscersi, confrontarsi e “fare rete” partendo dal territorio: Livorno ha accolto, giovedì 19 marzo, AmbiTour experience, il format di ANCI Toscana e Toscana Promozione Turistica nato per favorire l’incontro tra amministratori locali, rafforzare la rete dei professionisti del turismo e promuovere le eccellenze delle ventotto Comunità d’Ambito in cui è suddivisa la regione. L’appuntamento, che ha raccolto oltre cinquanta stakeholder, ha presentato Livorno come una destinazione dalla storia e cultura uniche attraverso un viaggio tra la Fortezza Vecchia, il Mercato delle Vettovaglie, i Fossi medicei, la sempre più ricca dotazione di arte urbana e le tradizioni culinarie livornesi. Sotto il claim “Livorno: la Toscana che non ti aspetti”, la giornata ha offerto un programma di scoperta dell’Ambito e di approfondimento sull’offerta turistica di un territorio che comprende anche i comuni di Collesalvetti e Capraia Isola. Ad aprire i lavori è stata Sonia Pallai, responsabile Turismo di ANCI Toscana, che ha spiegato il senso dell’iniziativa: “AmbiTour experience è prima di tutto una scuola di lavoro, nata per far conoscere i territori ma soprattutto per mettere in relazione le persone: amministratori, operatori pubblici e privati. L’obiettivo è passare da una logica di competizione a una di collaborazione, costruendo relazioni e scambiando esperienze”.

Per Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica “AmbiTour rappresenta un esercizio di consapevolezza territoriale. Vedere amministratori e operatori confrontarsi direttamente sul campo, come avvenuto anche a Livorno, conferma l’efficacia di un format basato sulla condivisione di buone pratiche. La forza della Toscana sta nella capacità dei suoi 28 Ambiti di dialogare tra loro: solo attraverso una conoscenza profonda delle reciproche eccellenze possiamo costruire un’offerta integrata e competitiva. Questo format non è solo un’occasione di scoperta, ma una scuola di lavoro che trasforma la collaborazione tra pubblico e privato che per TPT rappresenta un asset strategico”.

Nel corso della mattinata sono intervenuti i rappresentanti istituzionali del territorio. Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha sottolineato l’efficacia dell’azione delle Comunità di Ambito turistico: “Il modello degli ambiti toscani sta funzionando, soprattutto per quelli della costa. AmbiTour experience rappresenta uno strumento in più, che offre la possibilità agli operatori e agli amministratori della regione di conoscere da vicino il percorso che la città sta portando avanti sul fronte turistico. Livorno ha scelto una strada precisa, quella di città di mare, e su questa sta costruendo un sistema fatto di pacchetti, eventi e attività di valorizzazione che stanno contribuendo alla crescita dei numeri registrati negli ultimi anni”.

Ad entrare nel merito della crescita del settore è stato l’assessore al turismo del Comune di Livorno, Rocco Garufo: “Il turismo è fatto di numeri, certo, ma dietro quei numeri c’è un grande lavoro fatto di relazioni, collaborazione tra pubblico e privato e confronto continuo. Il valore di Ambitour sta proprio nello scambio di esperienze e nella possibilità di imparare gli uni dagli altri”. Garufo ha inoltre ricordato il percorso dell’ambito livornese: “Dal 2019 abbiamo lavorato per costruire un sistema solido, in sinergia con la Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica. I risultati si vedono: le presenze sono cresciute in maniera significativa e il trend è molto positivo arrivando a toccare quota 650mila nell’ultimo anno”.

Presente anche la sindaca di Collesalvetti, Sara Paoli, che ha evidenziato l’importanza del lavoro di rete: “Per un Comune come il nostro, dell’area interna e con numeri più piccoli rispetto al capoluogo, fare rete è fondamentale. Da soli non riusciremmo a sviluppare appieno le nostre potenzialità turistiche. L’ambito turistico Livorno–Collesalvetti–Capraia rappresenta quindi un’opportunità concreta di crescita costante. Queste giornate di confronto e formazione sono essenziali per acquisire competenze e costruire uno sviluppo consapevole. Momenti come questi permettono agli amministratori di fermarsi, confrontarsi e trovare nuovi stimoli. Il turismo è anche uno strumento di sviluppo economico per le nostre comunità, e iniziative come Ambitour rafforzano questa prospettiva grazie alla collaborazione tra territori”.

A portare il saluto dell’ente ospitante è stata anche Francesca Morucci dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale: “Noi ci occupiamo di porti, in maniera forse meno poetica, ma il nostro sistema racchiude sei scali che rappresentano la porta d’ingresso ad altrettanti territori: Livorno, Capraia, Piombino e i porti dell’Isola d’Elba, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Collaboriamo costantemente con i Comuni e con Toscana Promozione Turistica per valorizzare questi territori. In particolare, con il Comune di Livorno condividiamo la gestione di uno spazio straordinario come la Fortezza Vecchia, che si presta a molteplici esperienze turistiche. Accogliamo con piacere iniziative come questa che raccontano un legame profondo: il porto viene prima della città e la città cresce rendendogli omaggio”.

Infine, Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM, ha illustrato le attività di valorizzazione in corso: “Da quest’anno abbiamo scelto di partecipare alle principali fiere di settore, con grande entusiasmo. È stata un’occasione importante non solo per promuovere il territorio, ma anche per condividere buone pratiche e costruire nuove opportunità insieme ad altri ambiti e operatori”. Tramonti ha evidenziato anche il lavoro in sinergia con altri enti: “Stiamo rafforzando la collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale, non solo per la valorizzazione degli spazi come la Fortezza Vecchia, ma anche per lo sviluppo del turismo legato al mare e per la partecipazione congiunta a eventi e fiere”. E infine, un cenno all’evoluzione del format: “Proprio a Livorno è nata, quasi in maniera spontanea, l’idea di affiancare al tour anche una dimensione esperienziale, che poi è stata sviluppata e ampliata nelle edizioni successive. Un segnale di come il confronto e la sperimentazione possano generare nuovi percorsi di valorizzazione turistica”.

Dopo la sessione iniziale, i partecipanti hanno preso parte alle “pillole di formazione” curate da Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, per poi dividersi in gruppi e vivere direttamente il territorio attraverso tre percorsi tematici.

Il primo, dedicato a innovazione e radici storiche, ha condotto al Livorno Port Center e alla scoperta della Fortezza Vecchia, simbolo della città medicea. Il secondo ha attraversato il quartiere Venezia, tra ponti, canali e arte urbana, con i murales di artisti internazionali come Aryz, Ligama ed El Rey de la Ruina. Il terzo ha valorizzato la tradizione enogastronomica con una cooking class dedicata al celebre 5 e 5 e la visita al Mercato delle Vettovaglie, cuore storico e gastronomico della città. Un’intera giornata di confronto, formazione ed esperienze che ha confermato il valore di Ambitour come strumento concreto per la crescita condivisa del turismo toscano.

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