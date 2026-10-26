“Livorno cresce e sta cambiando il proprio futuro”

Il sindaco Salvetti commenta la notizia dell’Osservatorio nazionale sull’economia del Mare secondo il quale Livorno è sul podio italiano della blu economy per valore aggiunto ed occupati

“Livorno cresce e sta cambiando il proprio futuro”. Così il sindaco Luca Salvetti commenta la notizia dell’Osservatorio nazionale sull’economia del Mare secondo il quale Livorno è sul podio italiano della blu economy per valore aggiunto ed occupati. Prosegue il sindaco: “La società specializzata Risposte Turismo nell’ambito dell’Italian cruise day ci conferma che Livorno sta tirando il settore crocieristico nazionale con numeri significativi e con un ritorno economico e di lavoro tra i più importanti del paese. Il Rapporto annuale della Camera di commercio contiene numeri su reddito, lavoro e occupazione tutti con il segno più, un dato positivo che restituisce la capacità di Livorno di rispondere anche al periodo attuale pieno di incertezze. Decine di soggetti ed enti nazionali ci conferiscono riconoscimenti urbanistici, ambientali e sociali per le buone pratiche e per i progetti che vengono realizzati nella nostra città. Persino durante l’Italian cruise day, durante la celebrazione del compleanno della Kaiser e nel percorso sulla candidatura a Capitale del mare è stato sottolineato il lavoro virtuoso della nostra città. Infine l’unione europea fa riferimento a Livorno come luogo che ha interpretato al meglio la linea che attraverso il Patto del Mediterraneo vuole dai territori un impegno innovativo e propositivo di costruzione delle politiche continentali. Sono tanti e diversi i segnali di una città che con tutte le sue capacità sociali ed economiche sta impegnandosi in progetti, programmi e attività con fiducia nell’amministrazione. Certo noi siamo consapevoli che il rilancio di Livorno non è terminato e che tante altre cose vanno fatte e migliorate ma il quadro è notevolmente cambiato: abbiamo rialzato la testa e stiamo guidando il nostro destino con orgoglio, consapevoli dei limiti su cui lavorare e dei problemi da risolvere ma convinti anche della forza e delle capacità che Livorno possiede. Questo deve essere chiaro a tutti perché la gente di Livorno, che in fatto di autocritica non è seconda a nessuno, è anche gente che sa gonfiare il petto e difendere la città”.

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