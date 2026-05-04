Livorno è la città con il reddito più alto pro capite della provincia

Livorno al 1° posto con 26.716 euro, il sindaco Salvetti: "Un indicatore concreto, che unito a tanti altri numeri e graduatorie, ci permette di avere conferme sul percorso che stiamo facendo”

Livorno è il comune più ricco della provincia con un reddito medio pro capite di 26.716 euro. La nostra città., si legge in un comunicato stampa, è sopra la media Toscana e sopra anche a quella Italiana. È quanto emerge dall’analisi effettuata da Excellera Intelligence (Redditi in crescita, +4,1% nel 2024 oltre l’inflazione) a seguito dei dati sulle dichiarazioni del 2025, riferite all’anno 2024, pubblicati proprio in questi giorni dal Ministero delle Finanze. La classifica dei comuni della provincia, per reddito pro capite, vede Livorno al 1° posto con 26.716 euro, Capoliveri al 2° posto con 25.602 euro, Rosignano al 3° posto con 25.155 euro, Capraia al 4° posto con 24.883 euro, Portoferraio al 5° posto con 24.766 euro.

Dall’analisi degli ultimi 8 anni emerge che la crescita è stata costante subito dopo il Covid e che la crescita degli ultimi 4 anni è doppia o addirittura tripla rispetto al 2017 e 2018. “Il reddito pro capite – commenta il sindaco Luca Salvetti – è uno degli indicatori più utilizzati per valutare il tenore di vita e il grado di benessere economico della popolazione residente, per questo c’è da essere molto soddisfatti dei riscontri che arrivano dal Ministero delle Finanze per la città di Livorno. Dopo il Covid e per quattro anni consecutivi la nostra città sta crescendo e questo dato conferma l’impressione che possiamo avere osservando l’andamento dei vari settori. Un indicatore concreto, che unito a tanti altri numeri e graduatorie, ci permette di avere conferme sul percorso che stiamo facendo”. Nel quadro dei capoluoghi toscani, informa ancora il primo cittadino, Livorno supera Massa, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo e nella crescita del 2024 ha raggiunto i livelli di Firenze, Siena e Lucca che hanno i migliori incrementi e superato Pisa che si ferma al 2,9%.

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