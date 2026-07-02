Livorno fa doppietta all’Ecoforum: premiate la raccolta di carta e quella dell’olio alimentare esausto

Il Comune e Aamps/RetiAmbiente conquistano due prestigiosi riconoscimenti nazionali ai "Comuni Ricicloni 2026". Carta e cartone tra le migliori d'Italia con una percentuale di impurità ferma all'1,6%. Ora la città punta al titolo di "Capitale del Riciclo di Carta e Cartone 2027".

Due premi in un solo giorno per Livorno. Giovedì 2 luglio, durante l’Ecoforum, l’appuntamento nazionale che ogni anno celebra i Comuni Ricicloni, la città labronica è salita sul podio grazie ai risultati ottenuti in due importanti filiere della raccolta differenziata, entrambe gestite da Aamps/RetiAmbiente: carta e cartone e olio alimentare esausto.

Il primo riconoscimento riguarda la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone. Con oltre 10mila tonnellate raccolte ogni anno, Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente sono stati premiati come migliore realtà del Centro Italia, entrando nella “Fascia Premium” prevista dal nuovo Allegato Tecnico Carta 2025-2029 di Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo della carta.

Per accedere alla fascia più alta è necessario mantenere una percentuale di “frazione estranea” – ovvero materiali conferiti erroneamente insieme alla carta – inferiore al 2%. Livorno si è fermata all’1,6%, un risultato che garantisce anche un corrispettivo economico maggiorato del 2,5% rispetto a quello ordinario.

“Livorno si è fermata all’1,6%, un dato che la colloca tra le eccellenze nazionali del settore e che premia la riorganizzazione del servizio con gli assi del cartone e l’attenzione dei cittadini nel differenziare correttamente“, spiega Aldo Iacomelli, amministratore unico di Aamps/RetiAmbiente.

Il risultato evidenzia come non conti soltanto la percentuale complessiva di raccolta differenziata, ma soprattutto la qualità del materiale conferito. Una raccolta con poche impurità significa infatti meno scarti negli impianti di selezione, maggiore possibilità di riciclo e un beneficio economico diretto per la collettività.

Il secondo premio è dedicato alla raccolta dell’olio vegetale esausto, un settore particolarmente importante per una città di mare come Livorno. Un solo chilo di olio versato negli scarichi domestici può infatti inquinare fino a un milione di litri d’acqua. Recuperarlo permette invece di trasformarlo in biodiesel, saponi e lubrificanti industriali, contribuendo concretamente all’economia circolare.

A convincere la giuria è stata la strategia sviluppata da Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente, che ha affiancato alla rete di raccolta già attiva con il servizio “Porta l’olio sotto casa” una nuova rete di bidoni blu collocati nei punti vendita della grande distribuzione, dove sarà possibile conferire le bottiglie contenenti olio alimentare esausto direttamente durante la spesa.

“Sono risultati che ci rendono orgogliosi e che vanno restituiti innanzitutto ai livornesi, primi artefici di questo successo – commenta Giovanna Cepparello, assessora alla gestione dei rifiuti e all’igiene urbana –. L’amministrazione continuerà a sostenere Aamps/RetiAmbiente nei progetti di innovazione del servizio, perché crediamo che l’economia circolare sia una delle sfide principali per il futuro della città. Ringrazio i livornesi che hanno permesso di raggiungere questi risultati”.

Sulla stessa linea anche Aldo Iacomelli: “Questo doppio riconoscimento premia un lavoro quotidiano fatto insieme ai cittadini. La qualità della raccolta della carta dimostra che la differenziata di Livorno funziona, mentre i nuovi punti di raccolta dell’olio nella grande distribuzione vanno nella direzione di rendere il riciclo un gesto semplice, da inserire nella vita di tutti i giorni. Siamo inoltre contenti di poter portare anche questo riconoscimento all’interno del Gruppo RetiAmbiente, un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro che stiamo costruendo”.

Per il Comune di Livorno e Aamps/RetiAmbiente si apre ora una nuova sfida. Comieco e Anci hanno infatti aperto le candidature per la “Capitale del Riciclo di Carta e Cartone 2027”, riconoscimento collegato alla Paper Week, in programma dal 5 all’11 aprile 2027. Livorno possiede già tutti i requisiti richiesti e, se selezionata, potrà ospitare eventi nazionali, iniziative dedicate alla sensibilizzazione ambientale e ottenere risorse da investire in laboratori, mostre e progetti rivolti a scuole e associazioni del territorio.

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