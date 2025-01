Livorno in onda a Sì Viaggiare

Immagini tratte dal servizio andato in onda il 24 gennaio

L'inviato della rubrica del Tg2 è andato alla scoperta della città, tra storia e tradizioni gastronomiche e sportive, grazie al racconto della storica Gilda Vigoni e del biologo Giovanni Raimondi. Il sindaco: “Livorno fa sempre più notizia”

“Livorno fa sempre più notizia”. Capita a puntino l’espressione pubblicata oggi in un post dal sindaco Salvetti. Alle 13.50 del 24 gennaio, infatti, nella rubrica del Tg2 Sì Viaggiare è andato in onda un servizio dedicato a Livorno. L’inviato della trasmissione è andato alla scoperta della città, tra storia e tradizioni, grazie al racconto della storica Gilda Vigoni e del coordinatore scientifico dell’Acquario Giovanni Raimondi. Dalla Terrazza Mascagni (“se c’è una immagine conosciutissima e fotografatissima che racconta la città è proprio la Terrazza” spiega Alessandro Filippini nel suo servizio) al Mercato Centrale; dalle due Fortezze ai Fossi passando per i Quattro Mori, fino alle tradizioni gastronomiche come il ponce e il 5 e 5 e a quelle sportive come il Palio Marinaio. Livorno fa sempre più notizia. Già, perché è di pochi giorni fa la notizia della presenza della troupe di Linea Verde e di poche ore fa, svelata dal primo cittadino, delle telecamere di Bell’Italia al Museo della Città e alle Terme del Corallo.

