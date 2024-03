Livorno nella top ten delle città con il miglior clima d’Italia

Dopo essere entrata nella top ten delle ricerche su Airbnb a marzo e aprile, oggi Livorno è stata inserita nella top ten (6° posto) delle città con il miglior clima di Italia nella classifica delle 107 città capoluogo di provincia realizzata dal Sole 24 Ore. Il commento del sindaco Salvetti

Dopo essere entrata nella top ten delle ricerche su Airbnb a marzo e aprile, oggi Livorno è stata inserita nella top ten (6° posto) delle città con il miglior clima d’Italia nella classifica delle 107 città capoluogo di provincia realizzata dal Sole 24 Ore sulla base di dieci parametri (Soleggiamento, Indice di calore, Ondate di calore, Eventi estremi, Brezza estiva, Umidità relativa, Raffiche di vento, Piogge, Nebbia, Giorni freddi) forniti da 3bmeteo relativi al decennio 2013-2023. Invitato a commentare la notizia, il sindaco Salvetti spiega: “E’ una classifica che racconta di un dono della natura al quale stiamo unendo un lavoro per migliorare i servizi e l’accoglienza per ottenere risultati sul fronte turistico che i numeri ci stanno già confermando. La qualità della vita della nostra città deve contare su tutto questo ambiente, clima, servizi e proposte suggestive per far venire tante persone da fuori e far vivere al meglio i livornesi”.

