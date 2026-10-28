Livorno Nuove Rotte, al via gli Stati Generali per il futuro dell’economia e del lavoro

Il Comune, in collaborazione con Anci Toscana, avvia un percorso di ascolto e confronto con istituzioni, imprese, università e parti sociali per trasformare le priorità del territorio in proposte concrete su occupazione, innovazione, sostenibilità e sviluppo economico

di Giulia Bellaveglia

Costruire una visione condivisa del futuro di Livorno, trasformando il confronto con il territorio in proposte concrete per lo sviluppo economico e occupazionale. È l’obiettivo di “Livorno Nuove Rotte”, il percorso promosso dal Comune in collaborazione con Anci Toscana per avviare gli Stati Generali dell’Economia e del Lavoro. “Non intendiamo realizzare un evento isolato – spiega il sindaco Luca Salvetti -, ma inaugurare un metodo permanente di ascolto e programmazione partecipata in sinergia con tutti gli stakeholder della zona, le istituzioni e il mondo produttivo. L’obiettivo è intercettare le trasformazioni economiche e sociali in corso, trasformando le idee in progetti concreti e le sfide in opportunità, per generare occupazione di qualità e benessere”. L’iniziativa entrerà nel vivo giovedì 5 novembre, dalle 15.30 alle 19, con un primo incontro dedicato alla presentazione del progetto e all’individuazione dei temi prioritari insieme agli stakeholder. Giovedì 17 dicembre, dalle 9.30 alle 16.30, si svolgerà invece la giornata degli Stati Generali, con analisi di dati e scenari, confronto tra gli attori cittadini e tavoli di lavoro per elaborare proposte condivise. Il progetto si articola intorno a quattro ambiti: imprese, innovazione, territorio e futuro, con le persone al centro. Tra i temi da affrontare figurano le opportunità dell’economia del mare, della logistica e delle nuove filiere produttive, insieme alla transizione digitale, all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana e alla capacità di attrarre investimenti e trattenere talenti. “A Livorno – aggiunge Alessandra Biondi, delegata di Anci Toscana – si intrecciano l’economia del mare, la logistica, le nuove filiere produttive e l’innovazione industriale: pensare a ciò che verrà della città significa ragionare su un tassello fondamentale per lo sviluppo dell’intera regione. Un metodo di lavoro che vorremmo vedere sempre più diffuso”. Dopo una prima fase di ascolto interno, con interviste e confronti con sindaco, assessori e struttura amministrativa, il percorso si aprirà alla società economica e civile. Coinvolgerà istituzioni, università, imprese, sindacati, associazioni di categoria e terzo settore, con il supporto metodologico e scientifico del Polo universitario Sistemi logistici di Livorno. L’ambizione è fare dell’evento uno strumento di programmazione, capace di tradurre le priorità condivise in occasioni di crescita per la città.

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