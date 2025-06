Livorno per la Palestina, presidio in prefettura: “No al memorandum Italia-Israele”

Oggi, sabato 7 giugno, il coordinamento Livorno per la Palestina ha organizzato un presidio di protesta che si terrà alle ore 16 davanti alla prefettura

Dopo la grande partecipazione al corteo del 10 maggio, Livorno torna in piazza per ribadire la propria opposizione al genocidio in Palestina e al riarmo. Oggi, sabato 7 giugno, il coordinamento Livorno per la Palestina ha organizzato un presidio di protesta che si terrà alle ore 16 davanti alla prefettura.

“Da decenni – scrivono dal coordinamento -l’Italia ha sottoscritto un memorandum militare con Israele, che viene rinnovato tacitamente ogni cinque anni. La prossima finestra utile per interrompere questo accordo è domani, 8 giugno. È un’occasione fondamentale: revocarlo è un atto necessario e doveroso”.

Secondo quanto riportato dagli organizzatori in un comunicato stampa, “l’Italia è attualmente il terzo fornitore al mondo di armi e materiale militare destinati a Israele”.

“Il memorandum – aggiungono – è in vigore dal 2003 e fu firmato per la prima volta nel 2005. Consente lo scambio di tecnologie, brevetti, software e informazioni coperte da segreto militare. Tutto questo accade mentre il popolo palestinese continua a subire una violenta offensiva nella Striscia di Gaza”.

“L’attacco di Israele – concludono dal coordinamento Livorno per la Palestina – ha già comportato la distruzione pressoché totale del territorio e delle abitazioni, causando un disastro ambientale senza precedenti. Ora si punta alla distruzione sistematica della vita stessa: si affama la popolazione, privandola di acqua e cibo, nel tentativo di annientarne la dignità e l’esistenza”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©