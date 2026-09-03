Livorno protagonista all’International Bike Festival

Dal 4 al 6 settembre la Fondazione Lem sarà al Misano World Circuit per promuovere itinerari, mobilità sostenibile e percorsi outdoor tra costa, colline e città

La Comunità di Ambito Turistico Livorno – comprendente anche Collesalvetti e Capraia isola – è tra i territori protagonisti dell’International Bike Festival (IBF) 2026, il salone di riferimento per la bike industry e il cicloturismo in programma dal 4 al 6 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. La partecipazione del territorio alla manifestazione punta a presentare l’offerta di mobilità sostenibile, outdoor e vacanza attiva degli Ambiti turistici della regione. A guidare la presenza dell’Ambito Livorno all’International Bike Festival è la Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea, nel suo ruolo di Destination Management Organization (D.M.O.) territoriale, impegnata a promuovere la destinazione sui mercati nazionali e internazionali. “Partecipando a IBF il nostro obiettivo è posizionare Livorno e i suoi dintorni come destinazione short stay ideale anche per gli appassionati delle due ruote”, spiega Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM. “Puntiamo a mostrare come l’esperienza cicloturistica tra i percorsi collinari e la costa si integri in modo unico con il fascino del centro storico, i canali medicei, la grande tradizione enogastronomica e l’autenticità della nostra accoglienza. Attraverso i supporti promozionali multilingua e il rimando al portale visit-livorno.it, mettiamo a disposizione di appassionati e operatori un’offerta outdoor integrata, dinamica e immediatamente fruibile”.

Nello spazio che ospita gli Ambiti della Toscana curato da Toscana Promozione Turistica, i visitatori e gli operatori internazionali potranno scoprire un ventaglio di itinerari ed esperienze fruibili sul territorio livornese. L’offerta di turismo attivo valorizza la mobilità sostenibile su due ruote elettriche, proponendo sia itinerari urbani che attraversano i canali del quartiere Venezia Nuova, il Pentagono Mediceo e le storiche fortificazioni cittadine, sia tour guidati verso il borgo di Montenero, risalendo accanto alla storica funicolare in stile Liberty fino ai punti panoramici sul litorale e sull’Arcipelago Toscano. Per gli appassionati di cicloturismo interessati a formule di soggiorno breve (“short stay”), il territorio presenta tracciati collinari dedicati a chi sceglie Livorno come base per esplorare in bicicletta i rilievi che abbracciano la città. Il quadro della vacanza outdoor si completa poi con le escursioni a piedi all’interno della Riserva Naturale di Calafuria, con percorsi immersi nella macchia mediterranea a picco sulla scogliera labronica, e con la valorizzazione delle attività e degli eventi di Fortezza Nuova, imponente monumento storico e ora bellissimo spazio all’aperto nel cuore della città. Durante i tre giorni del festival a Misano Adriatico verranno distribuiti depliant multilingua – dedicati alle attrazioni culturali, al Mercato Centrale, alle fortezze e alle tipicità come Cacciucco, 5e5 e Ponce — e gadget ufficiali. Tutti i supporti informativi messi a disposizione del pubblico sono provvisti di un QR Code che indirizza direttamente al portale di promozione turistica dell’Ambito: visit-livorno.it.

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