Livorno sale al 29ª posto nella classifica delle città più green d’Italia

Entusiasta il sindaco Salvetti: "In 5 anni abbiamo fatto scelte significative su tante partite che riguardano trasporti, rifiuti, gestione della risorsa acqua, spazi verdi, ciclabili e tanto altro ancora. Ora raccogliamo i frutti e diamo le risposte che i cittadini volevano"

Bellissimo risveglio per Livorno e la sua provincia premiata dalla speciale classifica de “Il Sole 24 Ore” stilata, in collaborazione con Legambiente, per stabilire quale siano le “più green” dello Stivale. La nostra città con la sua provincia si guadagna la ventinovesima piazza assoluta in Italia (con un +19 sulla passata stagione), un superlativo terzo posto nel Centro Italia e una medaglia d’argento nella nostra regione superando così anche Pisa (41esimo posto) e Firenze (63esimo posto). In Toscana prima di noi soltanto Siena al 26esimo posto. Tanti i parametri presi a campione dal quotidiano economico italiano tra cui mobilità, verde totale, alberi, isole pedonali, consumi idrici domestici, pm10, piste ciclabili e non solo. Clicca qui per consultare la classifica interattiva de “Il Sole 24 Ore”.

“Questa classifica Sole 24 ore/Legambiente è tra quelle a cui teniamo di più – specifica a QuiLivorno.it il sindaco Luca Salvetti – Si basa su rilevamenti tecnici puntuali legati alla qualità ambientale e valuta attentamente il lavoro fatto dalle amministrazioni e dalle società collegate. Una crescita di 19 posizioni, il terzo posto nel centro Italia e il secondo in Toscana sono un exploit di rilievo. In 5 anni abbiamo fatto scelte significative su tante partite che riguardano trasporti, rifiuti, gestione della risorsa acqua, spazi verdi, ciclabili e tanto altro ancora. Ora raccogliamo i frutti e diamo le risposte che i cittadini volevano. Il tutto in una realtà sfidante come Livorno che ha porto, industrie e nodi cruciali sul fronte ambientale. Sono particolarmente felice”.

