Livorno si accende d’oro: il tramonto regala lo spettacolo dei raggi crepuscolari

Foto Andrea Dani

Ieri sera il cielo ha deciso di esagerare, regalando alla città uno dei suoi tramonti più scenografici di questa fine d'estate trasformandosi in una tavolozza di arancio e oro ma dietro a questo spettacolo c’è anche un affascinante fenomeno ottico dell’atmosfera

C’è un momento, al tramonto, in cui Livorno sembra cambiare colore. È quello in cui il Sole scivola verso l’orizzonte e il cielo, prima azzurro, si accende di tonalità sempre più calde. È quanto accaduto ieri sera, 26 agosto, quando sul lungomare livornese il tramonto ha regalato uno scenario quasi cinematografico: il disco solare ancora visibile, il mare scuro in primo piano e, sopra l’orizzonte, una grande distesa di giallo, arancio e oro. A rendere ancora più suggestiva la scena sono stati i raggi crepuscolari, le bande luminose e le zone più scure che sembrano partire dal Sole e allargarsi verso il cielo. In realtà si tratta di raggi solari e ombre proiettate dalle nubi o da altri elementi dell’atmosfera; la prospettiva fa apparire i fasci come se divergessero da un unico punto. Il piccolo “trucco” della natura è tutto nella luce. Quando il Sole è basso sull’orizzonte, i suoi raggi devono attraversare uno strato di atmosfera molto più spesso rispetto a quello attraversato durante le ore centrali della giornata. La luce viene così diffusa dalle molecole dell’aria e dalle particelle presenti nell’atmosfera. Le componenti blu e violette vengono diffuse più facilmente, mentre le tonalità rosse, arancioni e gialle riescono a dominare il paesaggio.Ed è proprio durante il crepuscolo che questi effetti possono diventare particolarmente spettacolari. Così, per qualche minuto, la Terrazza e il lungomare diventano una sorta di palcoscenico naturale. È uno di quegli spettacoli che a Livorno hanno qualcosa di familiare e, allo stesso tempo, sempre diverso: lo stesso mare, lo stesso orizzonte, ma ogni sera una luce nuova. E ieri sera il cielo ha deciso di esagerare, regalando alla città uno dei suoi tramonti più scenografici di questa fine d’estate.

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