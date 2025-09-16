Livorno su Rai 1 con Carlo Conti al “Pranzo della Domenica degli italiani”

Carlo Conti ha partecipato alla conferenza stampa del 16 settembre in collegamento

Il noto conduttore sarà l'ospite d'onore del pranzo di domenica 21 settembre alla Terrazza Mascagni organizzato da Fondazione Lem e finanziato dal Ministero in tutta Italia per promuovere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco (votazione finale a Nuova Delhi il 10 dicembre). Previsto un collegamento tv in diretta su Rai 1 a Domenica In. Tra i volti noti, oltre a Conti, ci saranno Dario Ballantini, Ambra Sabatini, Leonardo Fiaschi, Walter De Raffaele e Manuel Aspidi per un totale di 80 invitati

Domenica 21 settembre le piazze del Comuni italiani ospiteranno il “Pranzo della Domenica degli italiani“, iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) e dal Ministero della Cultura e da ANCI nell’ambito della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco (votazione finale a Nuova Delhi il 10 dicembre 2025). A Livorno lo splendido affaccio a mare della Terrazza Mascagni si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare il pranzo organizzato da Fondazione LEM per il Comune di Livorno con il supporto di Toscana Promozione Turistica. Si tratta di un appuntamento di rilievo con collegamenti in diretta televisiva su Rai 1 all’interno della trasmissione “Domenica In” condotta da Mara Venier. Ospite d’onore sarà Carlo Conti (“conosco benissimo la ricetta, anche perché una mia zia lo cucinava molto bene e devo dire che è un piatto che amo anche se non l’ho mai preparato”). L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare il pranzo della domenica come momento identitario e inclusivo patrimonio di gesti, riti e socialità capace di unire generazioni diverse e di raccontare la ricchezza delle tradizioni locali attraverso il cibo. A partire dalle ore 12.30, la Terrazza Mascagni accoglierà circa ottanta invitati per un pranzo che celebra le eccellenze del territorio. Hanno dato la loro adesione anche l’imitatore e attore Dario Ballantini, l’atleta Ambra Sabatini, il comico Leonardo Fiaschi, l’allenatore di basket Walter De Raffaele, il cantante Manuel Aspidi. A tavola i protagonisti saranno i sapori più noti di Livorno: il cacciucco e il 5e5 servito all’interno del tipico “pan francese”. Altre specialità faranno da corollario al pranzo: spuma bionda, crostini con ricotta, aringa, pinoli e uvetta, Scagliozzi (polenta fritta) con ragù di pesce, crema al ponce Vittori, piccole ciambelle fritte (i frati) del Frataio di Piazza Cavallotti. La preparazione e l’organizzazione del pranzo sarà curata dalla chef Paola Picchi, nipote del celebre Armando, mentre il 5e5 sarà proposto sul posto dalla Associazione Tortai Livornesi – CNA Livorno con un forno dedicato. L’iniziativa non rappresenta solo un omaggio alla cucina, ma anche un momento di valorizzazione della cultura locale. E stato infatti previsto un intrattenimento musicale in omaggio al compositore Pietro Mascagni offerto dalla Fondazione Goldoni; l’esecuzione sarà affidata ad un quartetto d’archi con arpa che proporrà opere del compositore e culminerà nel celebre intermezzo di “Cavalleria Rusticana”. Sarà inoltre presente una figura in costume che, ispirata a Giovanni Fattori, collegherà l’evento alla mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” in corso a Villa Mimbelli fino all’11 gennaio 2026. La diretta televisiva, prevista tra le 14.00 e le 15.30, vedrà i collegamenti con le varie città a partire dalle 14,15. Nell’occasione sarà presentato “‘Vai Italia“, l’inno di supporto alla candidatura UNESCO realizzato da Al Bano e Mogol con la partecipazione del coro di bambini di Caivano e dell’Antoniano di Bologna. Oltre agli undici capofila (Alba, Genova, L’Aquila, Lecce, Livorno, Matera, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Verona), l’elenco completo del Comuni partecipanti e tutti i dettagli sull’iniziativa sono disponibili alla pagina dedicata: https://www.ancicomunicare.it/l-pranzo-della-domenica-ancl-masat/

