Lo scrittore livornese Carlo Banchieri vince il “Bugiardino d’oro”

Carlo Banchieri ha 44 anni, nella vita è un portuale ed è sposato con Francesca con la quale ha due figli: Benedetta ed Enea. Per lui è la seconda partecipazione al Campionato Italiano della Bugia. Nel 2020 arrivò secondo. Quest'anno ha trionfato con il mini-racconto "Le teste"

Si chiama Carlo Banchieri, è livornese, ed è lo scrittore “più bugiardo” d’Italia. Lo ha scelto Sandro Veronesi decretando così il vincitore italiano del Campionato della Bugia che si tiene ogni anno a Le Piastre, in provincia di Pistoia. Ed è stato proprio Veronesi, giudice unico della sezione letteraria, che ha messo l’alloro in testa al componimento letterario dell’autore labronico il quale si era presentato alla competizione con il racconto “Le teste”.

Questo giudizio il giudizio del giudice: “È stato di gran lunga il migliore per come ha intrecciato un fatto personale con uno dei casi di bugia più famosi della nostra storia dell’arte”. Che, detto da lui, è proprio un bel complimento per chi ha raccontato a modo suo della più famosa beffa labronica, quella delle false teste di Modigliani.

Il mini-racconto “Le teste”, parla della storia di un bambino livornese che trascorre la sua infanzia con il nonno e che ha sempre fame. Tant’è che suo nonno spesso gli dice di aspettare a mangiare finché la testa non gli sia cascata nei fossi. Ma è il 1984 e nel giorno del ritrovamento delle false teste di Modigliani, il bambino crede che le teste di qualcuno siano finite nel fosso per aver aspettato troppo a mangiare.

“Nel mio racconto – spiega Banchieri a QuiLivorrno.it – il Pontino brulica di gente, il cantiere navale dà da mangiare a molte famiglie e nelle fantasie di un bambino tutto è più vero e tutto può essere”.

Carlo Banchieri, classe 1980, è un portuale livornese e autore di alcuni libri tra cui “Mimosa non è un fiore”, (edizioni La Gru), romanzo ambientato in città nei giorni dell’ alluvione del 2017 e “Pazza storia di noi due” (Libero Marzetto editore).

“Non è la prima volta che partecipo a questo concorso letterario. Nel 2020 mi sono fermato al Bugiardino d’argento. Nella vita, oltre ad essere un lavoratore portuale appassionato di scrittura e letteratura, sono sposato con Francesca e abbiamo due bimbi, Benedetta ed Enea”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©