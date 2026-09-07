L’ordinanza sarà prorogata: “La città ha risposto benissimo”

Il Comune ha deciso di dare continuità all'ordinanza introdotta a maggio e di renderla così una misura non più legata a una specifica scadenza

L’ordinanza sulla bottiglietta d’acqua per i proprietari di cani sarà prorogata. Il Comune ha deciso di prolungarne l’efficacia, dopo averne valutato positivamente l’applicazione e la risposta dei cittadini. “Andiamo avanti. Durante l’inverno la inseriremo negli strumenti permanenti”, spiega l’assessora alla Cura della Città Giovanna Cepparello. “È uno strumento molto utile e la città ha risposto benissimo”. La misura, introdotta per favorire la pulizia e il decoro degli spazi pubblici, prevede che chi porta a passeggio il proprio cane abbia con sé dell’acqua da utilizzare per rimuovere le deiezioni liquide dell’animale. Il Comune ha quindi scelto di dare continuità a un provvedimento che ha funzionato. Il prossimo passaggio sarà quello di inserirlo tra gli strumenti permanenti dell’ente, così da renderlo una misura non più legata a una specifica scadenza.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede che chi accompagna un cane abbia con sé una bottiglietta, uno spruzzatore o un altro contenitore con semplice acqua, da utilizzare per diluire e rimuovere le deiezioni liquide lasciate su marciapiedi, superfici pavimentate, arredi urbani e anche sulle ruote dei mezzi parcheggiati sulla pubblica via. L’acqua deve essere utilizzata senza l’aggiunta di detergenti o altre sostanze chimiche. Sabilisce inoltre un divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso di portoni, ingressi di abitazioni, uffici e negozi e delle vetrine. Per chi non rispetta le disposizioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, oltre all’obbligo di ripristinare i luoghi.

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