Luca Dal Canto premiato agli Oscar del Cinema e della Televisione con la Mention d’Honneur

Alla più importante manifestazione di cinema sportivo a livello mondiale, l’unica riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico), il regista livornese del cortometraggio L'ultima figurina ha ritirato il prestigioso premio: "Da Livorno non ti separi mai e per me raccontare in tutto il mondo un personaggio come Armando Picchi o ricordare i gol di campioni come Protti e Vitulano è come giocare e vincere con la maglia amaranto. Ovvero il mio sogno d’infanzia”. Il cortometraggio era stato selezionato tra 16 opere short su quasi 2000 pervenute ed era in nomination tra i 6 migliori per un premio alla più importante manifestazione di cinema sportivo a livello mondiale, l’unica riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico)

Livorno e Armando Picchi trionfano a Milano agli “Oscar del Cinema e della Televisione” tutti dedicati allo sport. Il cortometraggio “L’ultima figurina” di Luca Dal Canto, dopo la vittoria ad ottobre come miglior cortometraggio all’Overtime Festival, ha vinto l’importante premio “Mention d’Honneur” al 42nd Milano Ficts International Festival Sport Movies&Tv, i cosiddetti “Oscar del Cinema e della Televisione Sportiva” o “Olimpiadi del Cinema”, ovvero la più importante manifestazione di cinema sportivo a livello mondiale, l’unica riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico). La prestigiosa cerimonia di premiazione si è svolta sabato 9 novembre nell’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, alla presenza del regista livornese e di importanti ospiti provenienti da tutto il mondo. Allo Sport Movies & Tv l’opera era stata selezionata tra le 16 opere short su quasi 2000 pervenute e nominata tra le 6 migliori per un premio. Negli scorsi mesi il cortometraggio era già stato selezionato in 8 importanti festival internazionali e vincitore di 2 premi, di cui l’ultimo all’Overtime Festival nel mese di ottobre. “Tra tutti i premi vinti negli anni con i miei progetti questo è uno dei più emozionanti – spiega Dal Canto – poiché lo Sport Movies & Tv è una manifestazione unica al mondo per prestigio e per il meraviglioso messaggio che lancia, ovvero che lo Sport è Cultura ed è un importantissimo strumento educativo a livello sociale. Nel caso de “L’ultima figurina” è il calcio amaranto a trasmettere questi valori universali. Lo è per i due protagonisti della storia, così come lo è per tutti i livornesi e lo è stato per me quando a 12 anni, grazie a mio nonno Aldo Ferrini e alle imprese amaranto, ho cominciato a scoprire anche la storia e le bellezze di Livorno, città strana, spesso irriconoscente e devastante con la sua disillusione autodistruttiva, ma incredibilmente magica e inimitabile. Da Livorno non ti separi mai, in qualunque parte del mondo tu vada, e per me raccontare in tutto il mondo un personaggio come Armando Picchi o ricordare i gol di campioni come Protti e Vitulano, è come giocare e vincere con la maglia amaranto. Ovvero il mio sogno d’infanzia mai realizzato”, conclude sorridendo il regista. Ma non è finita qui per “L’ultima figurina” perché domenica 10 novembre sarà subito presentato a un altro festival europeo di cinema; il Beneath The River Danube Film Fest , questa volta a Belgrado in Serbia, dove – tra l’altro – esattamente 18 anni fa il Livorno pareggiò un’indimenticabile partita in Coppa Uefa contro il Partizan con un incredibile goal del portiere Marco Amelia.

“L’ultima figurina” è prodotto da Enrico Fernandez Africano. Il film breve parla di Livorno e della storia antica e recente del Livorno calcio. La troupe è interamente livornese. La regia è del filmmaker pluripremiato Luca Dal Canto, aiuto regia di molti registi italiani in film e serie tv, la fotografia del giovane talentuoso Tommaso Melani, la sceneggiatura di Anita Galvano e il suono del fonico Alberto Battocchi che lavora in ambito cinematografico da oltre 10 anni. Il cast è formato da due incredibili giovani attori per la prima volta sugli schermi, Greta Discepolo e Edoardo Paglia, e dal capitano amaranto Andrea Luci, il giocatore con più presenze nella storia amaranto. Da segnalare il fatto che negli ultimi 4 anni al celebre festival milanese hanno vinto 3 opere dedicate o ispirate a Livorno: “Armando Picchi un uomo libero” di Roberto Papini nel 2021, “Un giorno di sole” un documentario prodotto dalla Lega Serie A sull’arbitra livornese Mariasole Ferrieri Caputi” nel 2023, e quest’anno il cortometraggio di Luca Dal Canto.

Altri componenti troupe:

Valentina Vasta – aiuto regia

Simone Fulciniti – acting coach

Giuseppe Di Palma e Lorenzo Riposati

