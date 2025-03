Luiza, a Livorno da 4 mesi, prima assistente alla regia del film premio Oscar Io sono ancora qui

"Contentissima per il mio Paese e personalmente è bellissimo poter far parte di una troupe vincitrice di una statuetta". Brasiliana, 33 anni, da quattro mesi vive a Livorno ed è l'aiuto regista nel docu film "Igor. L'eroe romantico del calcio" di Luca Dal Canto

Congratulazioni a Luiza Baccelli, 33 anni, brasiliana, prima assistente alla regia di Io sono ancora qui, fresco vincitore del premio Oscar 2025 per il miglior film internazionale assegnato domenica 2 marzo al Dolby Theatre di Hollywood: “Sono contentissima – spiega Luiza, che ringraziamo per la disponibilità – per noi brasiliani è una vittoria enorme vedere che una storia così importante e particolare per il mio Paese sia arrivata a tante persone che in quella storia si sono identificati rendendola universale. Personalmente poter far parte del troupe di Walter Salles vincitrice di una statuetta è bellissimo. Sono venuta in Europa con il sogno fin da adolescente di poter lavorare in grandi produzioni, portando con me un po’ di Brasile. E’ un percorso difficile ma lavorare nel mondo del cinema è quello che voglio fare”. A Livorno Luiza vive da quattro mesi e la nostra città, affacciata sul mare, le ricorda Rio de Janeiro dove ha vissuto. “Il posto che amo di più? Anche se ho ancora molto da scoprire, la Terrazza Mascagni è senz’altro un luogo che mi piace molto. Qui spesso vengo per guardare il mare e stare un po’ da sola con me stessa”. Ai nostri complimenti si aggiungono quelli del regista Luca Dal Canto con il quale la 33enne è impegnata come aiuto regista nelle riprese del docu-film “Igor. L’eroe romantico del calcio”. Dal Canto: “Incredibile ma vero da oggi nella nostra troupe c’è un premio Oscar”.

