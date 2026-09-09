L’ultimo saluto dei vigili del fuoco al collega scomparso

Nel piazzale della caserma il solenne omaggio a Dani Marinelli prima della partenza verso la chiesa. Il feretro si è fermato tra i due schieramenti e a quel punto le sirene di due mezzi hanno iniziato a suonare

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Un ultimo, solenne saluto nel luogo che per tanti anni è stato parte della sua vita professionale. È quello che i colleghi dei Vigili del fuoco di Livorno hanno voluto dedicare a Dani Marinelli, 57 anni, scomparso nei giorni scorsi. Il momento si è svolto all’interno della caserma di via Campania, dove due ali di vigili del fuoco si sono schierate sul piazzale per accogliere il feretro. Il carro funebre ha fatto il suo ingresso nella caserma, percorrendo lentamente il piazzale e passando sotto l’autorimessa. Lì ad attenderlo, c’era il comandante Raschilla. Il feretro si è quindi fermato al centro del piazzale, tra i due schieramenti dei vigili del fuoco. È stato allora che le sirene dei mezzi hanno iniziato a suonare, dando ufficialmente forma a un ultimo saluto carico di significato e di commozione. Il comandante ha quindi accolto la moglie di Marinelli, salutandola a nome del Corpo. La donna ha a sua volta rivolto un saluto e un ringraziamento ai vigili del fuoco presenti, stretti attorno alla famiglia in questo momento doloroso. Un omaggio sobrio e composto, nel cuore della caserma, prima dell’ultimo viaggio. Al termine il feretro è ripartito alla volta della chiesa, dove alle 15 saranno celebrati i funerali.

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