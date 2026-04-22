Malore in piazza della Vittoria, rianimato da due passanti

L’equipaggio dell'ambulanza ha preso in carico l'uomo, di circa 70 anni, proseguendo senza interruzioni le manovre rianimatorie registrando segnali di ripresa da parte del paziente

Un uomo di circa 70 anni è stato colto da un malore mentre nel pomeriggio del 22 aprile si trovava nei giardini in piazza della Vittoria. A prestare i primissimi soccorsi è stato un uomo che si è reso conto immediatamente della gravità della situazione e ha iniziato senza esitazione le manovre rianimatorie. Una donna gli ha poi dato il cambio. L’intervento tempestivo si è rivelato fondamentale in attesa dei soccorsi. Sul posto sono poi sopraggiunti i volontari della Misericordia di Livorno con medico a bordo. L’equipaggio dell’ambulanza ha preso in carico il paziente, proseguendo le manovre rianimatorie sia sul posto che durante il trasporto. L’uomo è stato quindi trasferito al pronto soccorso, dove è stato condotto in shock room. Durante il tragitto e all’arrivo in ospedale sarebbero stati registrati i primi segnali di ripresa.

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