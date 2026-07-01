Malore nella ferramenta, la titolare soccorre una cliente seguendo le indicazioni del 112

Nella foto Frida Casella che ringraziamo per la disponibilità

"Ho fatto tutto il possibile. Vorrei ringraziare l'operatrice che mi ha istruito al telefono e la squadra Svs intervenuta, sono stati bravissimi. Spero che la signora stia bene". La titolare racconta con grande emozione l'episodio avvenuto stamattina nel suo negozio

Una mattinata di lavoro come tante si è trasformata stamattina in un momento di grande preoccupazione all’interno della ferramenta di via Buontalenti, dove una cliente è stata colta da un improvviso malore. La titolare Frida Casella, che ringraziamo per la disponibilità, insieme a un’altra cliente presente, ha prestato i primi soccorsi seguendo le indicazioni telefoniche dell’operatrice del 112 fino all’arrivo dei sanitari. “Stava uscendo dal negozio quando ha detto: mi sento male – racconta Frida Casella – Abbiamo delle sedie a disposizione dei clienti e l’abbiamo fatta sedere su una di quelle. Pochi istanti dopo è svenuta e non rispondeva più”. Mentre una cliente chiamava il 118, Frida ha preso il telefono per parlare direttamente con la centrale operativa. “Mi sono fatta spiegare cosa dovevo fare e ho seguito soltanto le istruzioni. Ricordo che mi hanno di darle dei pizzicotti per cercare di farla reagire e di continuare a parlarle. Le urlavo il suo nome, cercavo di farle riaprire gli occhi e, fortunatamente, ci sono riuscita”. La commerciante ricorda quei minuti con grande emozione. “L’abbiamo vista davvero brutta. Una cliente è stata preziosa perché ha chiamato subito i soccorsi, mentre dall’altra parte del telefono un’operatrice mi ha guidata in ogni passaggio. Io ho fatto semplicemente quello che mi dicevano”. Poco dopo sono arrivati i volontari e il personale sanitario del 118, che hanno preso in carico la donna. “Quando è uscita dal negozio con l’ambulanza è riuscita a dire qualche parola. Voglio ringraziare l’operatrice che mi ha istruito al telefono e i ragazzi dell’ambulanza, sono stati bravissimi”. Frida, però, ridimensiona il proprio intervento. “Ho fatto tutto il possibile seguendo le indicazioni che mi venivano date. Chiunque al mio posto avrebbe fatto lo stesso. Spero soltanto che la signora stia bene. Mi farebbe davvero piacere sapere come sta adesso”.

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