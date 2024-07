Marco campione del mondo di rock stacking

Marco a Dunbar, in Scozia, dopo la vittoria

“Una bellissima esperienza, direi unica e gratificante. La vittoria? Lo so che può sembrare retorica ma non me l’aspettavo. Davvero. Hanno partecipato concorrenti provenienti da ogni parte del mondo”. A parlare è il livornese Marco Quercioli, 57 anni, che ringraziamo per la disponibilità, raggiunto telefonicamente in Scozia dove il 14 luglio, a Dunbar, è diventato campione del mondo di stone balancing (pietre in equilibrio) trionfando agli European Land Art Festival & World Rock Stacking Championships 2024. Alla sua prima partecipazione al mondiale, Marco ha vinto 4 delle 5 categorie previste dalla competizione (impilamento pietre per quantità; realizzazione bilanciamento a tempo; realizzazione di un’opera artistica, Marco ha realizzato un pesce; realizzazione di un arco) e la somma lo ha portato a trionfare nella classifica generale. Ora si gode la vittoria e continuerà ad allenarsi sul lungomare, tra arte e meditazione come fa da quattro anni a questa parte, per partecipare all’edizione 2025 del mondiale.

