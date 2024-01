Marco e lo stone balancing tra arte e meditazione

Alcune foto di Marco Quercioli che ringraziamo per la disponibilità

Marco Quercioli, 57 anni: "La cosa fondamentale è il rispetto del luogo: non scelgo mai sassi "ambientati" e dopo rimetto tutto a posto. A volte impiego anche ore per un bilanciamento, servono tempo e pazienza, ma è una forma di meditazione quello che faccio e alla fine è gratificante"

Una passione con un nome e cognome: stone balancing. A praticarla, da tre anni a questa parte, è il livornese Marco Quercioli, 57 anni, imprenditore. “Ho iniziato per caso. Mi dà tantissima soddisfazione poiché è una forma di meditazione che in quanto tale permette di staccare dallo stress e dalla routine quotidiana”. L’ultima creazione, o meglio bilanciamento, di Marco è di oggi “sotto” Metamare. “Scelgo contesti naturali accoglienti e il più possibile isolati, anche se ogni tanto capita di avere il “pubblico” incuriosito che fa domande o scatta fotografie”.

La ricerca dei sassi con cui realizzare i bilanciamenti è tutt’altro che casuale: “I sassi hanno una energia e una forma e servono almeno tre punti di appoggio perché stia in equilibrio. Più i tre punti si avvicinano e più risulta difficile trovare il baricentro. Servono tempo e pazienza per mettere in equilibrio il tutto e quando ne finisco uno il tempo che ho impiegato, a volte anche ore, viene ripagato”. Un’altra cosa fondamentale per Marco è il rispetto dell’ambiente che lo accoglie: “Non prendo mai pietre “ambientate” perché non voglio rovinare il micro ambiente che c’è sopra e quando ho terminato smonto tutto e rimetto i sassi al loro posto sia per rispetto nei confronti della natura che per la sicurezza dato che se anche un po’ appartati sono spazi comuni a tutti. Non prima di aver scattato una foto e averla postata sulla pagina Fb e Instagram Pietre in equilibrio che poi è anche il profilo Fb personale di Marco: “Quando riesco a scattarla perché è capitato e capita di non riuscire neanche a farla. Ma la cosa che più conta è vivere il momento, l’attino, fermando il tempo”. I luoghi migliori a Livorno sono dai Tre Ponti al Romito, Calignaia in particolare che con Sonnino sullo sfondo regala scatti emozionanti, ma anche torrenti e fiumi fuori città dove Marco si reca compatibilmente con gli impegni di lavoro per realizzare le sue opere. Inoltre nel 2022 ha partecipato all’Ibis Festival a Crotone e sempre lo scorso anno ad ottobre ha organizzato un laboratorio con i bambini delle scuole provenienti da più parti della Toscana. E poi Marco non è solo bravo con i sassi ma anche con la sabbia dove nel 2022 ha realizzato un tempio. Se interessati i invitiamo a leggere l’articolo.

