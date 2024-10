Massimo ha consegnato la tesi, Allegri l’autograferà

La tesi di laurea di Massimo

Massimo, il neo laureato in comunicazione pubblica e d’impresa alla Sapienza di Roma che il 10 ottobre è venuto in città con la speranza di incontrare Massimiliano Allegri e farsi autografare la tesi a lui dedicata, è molto vicino a realizzare il suo sogno. Quel giorno il giovane non ha potuto incontrare di persona l’ex allenatore bianconero che non era a Livorno ma è riuscito a consegnare la tesi ad un parente e persino a parlare telefonicamente con il mister – grazie all’amico del tecnico, Massimo Ciantelli direttore Cooperativa Tennis Livorno che dopo aver letto il nostro articolo ha subito preso a cuore il sogno di Massimo, e al “gancio” Gabriella Carocci – che nel corso della telefonata ha promesso che gliela avrebbe firmata molto volentieri. Cosa che dovrebbe riuscire a fare in questi giorni. Sarà poi cura della famiglia Allegri spedire la tesi a Massimo. “È stata una bella chiacchierata – spiegava Ciantelli il 10 ottobre a QuiLivorno.it – Il ragazzo era commosso. Quasi non ci credeva. E anche nelle parole di Massimiliano, che è il numero uno, disponibilissimo come sempre, ho percepito davvero un sentimento di gioia”. La notizia, essendo coinvolto un personaggio di questo calibro, ha fatto subito il giro delle testate sportive nazionali, finendo persino sulla seguitissima pagina Instagram Calciatori Brutti.

