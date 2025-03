Matilde, lottatrice di 14 anni: “Sul tappeto è rinata”

Foto inviata da Matilde con il consenso della famiglia che ringraziamo per la disponiblità

“Un giorno un’amica mi ha proposto di andarla a vedere agli allenamenti. Così sono andata e dopo averla rivista qualche altra volta ho deciso di fare una prova. Ho iniziato così”. A parlare è Matilde, che ringraziamo per la disponibilità, 14 anni il 19 marzo, lottatrice di lotta libera del Gruppo Lottatori Livornesi società che oggi le ha dedicato un post su Facebook “bello ed emozionante” come lo ha definito la madre Vanessa. Uno sport, quello della studentessa di terza media alle ex Gamerra, che la impegna molto durante la settimana ma che al tempo stesso, come spiega il titolo del post Fb, le ha dato il coraggio di rinascere dopo un evento tragico: “Ha iniziato la lotta un anno e mezzo fa circa, nel 2023 – spiega la mamma, che ringraziamo per la disponibilità – e grazie a questo sport è riuscita a scrollarsi di dosso tutta la rabbia che aveva dentro e a buttarla fuori, trasformando la negatività in positività. Sul tappeto è rinata. Si nota tutta la sua forza fisica e mentale”. Per la giovane lottatrice il percorso intrapreso l’ha portata in poco tempo ad ottenere le prime vittorie. Dopo il settimo posto all’esordio in under 15, pochi mesi dopo ha stupito tutti salendo sul gradino più alto del podio conquistando la prima vittoria. “Una vittoria che ha acceso in lei la scintilla della determinazione”, si legge nel post. E che l’ha portata a trionfare anche nella sua Livorno nella categoria under 13. L’ultima gara al momento è stata al Gran Prix di Chiavari dove ha conquistato l’argento. “Con il Gruppo dei Lottatori Livornesi mi trovo molto bene. Sì sono come una seconda famiglia – conclude Matilde – Non nego che è difficile conciliare studio e allenamento, mi alleno 5 giorni su 7, ci vuole tanta organizzazione. Spero un giorno di diventare campionessa nazionale e di insegnare ai più giovani”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©