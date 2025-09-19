Mayor Von Frinzius, nuovo laboratorio teatrale

Sempre in cerca di nuovi attori, i Mayor sono in partenza e vi aspettano lunedì 6 ottobre al Teatro Goldoni (evento aperto a tutti)

Come ogni anno la compagnia teatrale Mayor Von Frinzius diretta da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Sofia Puccini ha davanti a sé un nuovo laboratorio teatrale che avrà inizio lunedì 6 ottobre al Teatro Goldoni (evento aperto a tutti) e che porterà alla creazione di un nuovo spettacolo prodotto con la Fondazione Teatro Goldoni. Il teatro è una forma artistica dalla preziosa valenza educativa ed in modo urgente risponde ai bisogni di ognuno di noi: bambini e ragazzi si trovano ad affrontare situazioni diverse e difficili, soprattutto se questi partono già con delle difficoltà, ed è indispensabile favorire l’integrazione, la partecipazione di tutti, la libertà di espressione e la consapevolezza di potercela fare. Facendo teatro possiamo urlare, piangere, ridere, fingere di essere qualcun altro, possiamo mettere una maschera che alleggerisca la nostra esistenza. La finalità del teatro è artistica ma esso si rivela estremamente terapeutico per chi vi partecipa. Sempre in cerca di nuovi attori, i Mayor sono in partenza e vi aspettano!

Per ulteriori informazioni, mandare un messaggio WhatsApp al 3384694569.

Condividi:

Riproduzione riservata ©