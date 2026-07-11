“Me lo ha chiesto Igor”. Il commovente ritorno di Cristiano è realtà

Presentazione davanti a decine di tifosi e al sindaco Salvetti. "Mettiamo da parte i rancori e tifiamo questa maglia"

“Me lo ha chiesto Igor. Fino al 12 giugno alle 9.30 era una cosa a cui non pensavo. Poi quel giorno è successo quello che tutti sapete e allora ho mandato io un messaggio al presidente Esciua dicendogli io ci sono, me lo ha chiesto un amico“. Sono parole toccanti che mettono i brividi e che “svelano” com’è nata la “trattativa” che ha portato Cristiano a tornare sulla panchina amaranto (la firma è per un anno, stagione 2026-27). È stato CL99 a dirlo nel corso della conferenza stampa (clicca qui per riascoltare la diretta Fb) di presentazione davanti a decine di tifosi, tra cui il sindaco Salvetti: “Sarà l’anno dopo Cristo – ha aggiunto riferendosi ancora a Protti – Tutti noi abbiamo l’obbligo di mettere da parte i rancori e tifare per la maglia. Ricordo quello che ha detto uno dei capi ultrà quando eravamo qui per l’ultimo saluto. Rivolgendosi alla curva nord piena ha detto: dove eravate fino ad oggi? Ecco io vorrei vedere uno stadio così tutte le domeniche“. Poi le questioni di mercato. “Sì, siamo un po’ in ritardo ma il presidente, Alessandro, Doga ed io stiamo lavorando h24 per allestire una squadra all’altezza andando a cercare profili che sappiamo giocare a calcio. Ho chiesto il massimo sforzo per il reparto offensivo”. E su Dionisi, che non farà parte della rosa la prossima stagione: “Ci ho parlato. Per due ragioni: salary cup e impostazione tattica. Per il 4-2-3-1 non avrebbe le caratteristiche adatte. Chi cercherà altre spiegazioni farà brutte figure”. Mentre alla domanda su Pavoletti risponde: “Magari, magari. Ma deve sentirsi bene fisicamente e deve sapere che deve dare tutto in campo per la squadra. Vedremo”. E sul portiere: “Ne arriverà uno esperto, in più abbiamo due asset in società da crescere e valorizzare”. Ecco, sono stati questi i principali passaggi della conferenza stampa. Il cerchio, dunque, si è chiuso. Dopo giorni di attesa e indiscrezioni, Cristiano Lucarelli è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Us Livorno 1915. Un ritorno che profuma di casa per uno dei simboli più amati della storia amaranto, pronto a guidare la squadra nella nuova stagione. L’ultimo ostacolo era rappresentato dal contratto che lo legava alla Pistoiese, situazione risolta con la separazione consensuale che ha aperto definitivamente la strada al ritorno sulla panchina del Livorno. Per CL99 si tratta di una nuova pagina della sua lunga storia d’amore con i colori amaranto. Da calciatore è stato protagonista assoluto, diventando il miglior realizzatore della storia del Livorno in Serie A, trascinando la squadra ai massimi livelli del calcio italiano e conquistando il cuore di un’intera città. Da allenatore aveva già guidato il Livorno nella stagione 2018-2019, tornando ora per affrontare una nuova sfida. In carriera, in panchina, ha costruito un percorso di grande livello, impreziosito soprattutto dalla straordinaria esperienza alla Ternana, culminata con la vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa di categoria, oltre a importanti esperienze con Catania, Messina, Tuttocuoio e Pistoiese. Il suo arrivo rappresenta un segnale forte da parte della società amaranto, che affida la squadra a una figura profondamente legata alla città e capace di accendere l’entusiasmo della piazza. Per i tifosi si tratta del ritorno di una bandiera, chiamata ancora una volta a scrivere una pagina importante della storia del Livorno insieme al fratello Alessandro presentato alla stampa il giorno prima.

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