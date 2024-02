(1) Allegati (1) I PREZZI AL MQ COMMERCIALE QUARTIERE PER QUARTIERE

Mercato immobiliare 2023, in aumento le richieste nella zona sud

Il presidente degli agenti immobiliari di Livorno: "Nel 2023 prezzi medi in rialzo con un numero di compravendite che ha registrato una flessione rispetto al 2022 ma con un risultato migliore rispetto al 2021. Per il 2024? Ci aspettiamo un incremento ulteriore dei prezzi, data la poca offerta soprattutto nei quartieri più signorili della città". A febbraio 2024 per un nuovo-ristrutturato si va dai 1.100-1.300 €/mq commerciale in zona Darsena toscana a 8.300-9.200 €/mq commerciale in zona Calafuria. Per consultare tutti i dati cliccare sul bottone celeste sopra al titolo

di Giulia Bellaveglia

Una fotografia sull’andamento del mercato immobiliare nella provincia di Livorno relativamente al 2023 e i prezzi al mq commerciale di febbraio 2024 (cliccare sul bottone celeste sopra al titolo per consultare i prezzi al mq commerciale quartiere per quartiere in città con un focus su Cecina e Collesalvetti). È questo quanto il collegio livornese Fiaip (Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali) ha presentato il 22 febbraio attraverso il documento “Fiaip Monitora – Andamento del mercato immobiliare”. I dati mostrano che nel 2023 i prezzi medi sono in rialzo con il numero di compravendite che ha registrato una flessione rispetto al 2022 ma con un risultato migliore rispetto al 2021. Nel corso della presentazione del report è stato poi sottolineato che restano indispensabili riforme per locazioni e bonus ristrutturazioni, ma anche che sono state particolarmente richieste alcune precise tipologie di immobili: abitazioni con determinate caratteristiche importanti per una migliore qualità della vita come la presenza di una stanza da utilizzare per l’attività lavorativa e di un terrazzo o un giardino per godersi al meglio gli spazi all’aperto. “Questa relazione – spiega il presidente di Fiaip Livorno Massimiliano Carpina – è uno strumento che consente a colleghi e consumatori di avere un prezioso report realizzato per fare chiarezza sulle tendenze in tutto il territorio provinciale. Dopo un’attenta analisi in tutti i comuni della nostra provincia, per quanto riguarda Livorno città possiamo evidenziare che si è verificato un aumento delle richieste nella parte sud della città, soprattutto per immobili con spazi aperti e vista. Mentre le zone dei quartieri più popolari hanno visto una richiesta stabile data la miglior convenienza economica. È importante poi sottolineare che come ente abbiamo messo a disposizione degli associati soluzioni di partnership che hanno consentito ai nostri clienti di poter ottenere ottimi tassi di interesse con gli istituti di credito, andando così a garantire un risultato sul numero di vendite migliore rispetto al previsto. Per il 2024? Ci aspettiamo un incremento ulteriore dei prezzi, data la poca offerta soprattutto nei quartieri più signorili della città”.

