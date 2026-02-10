Mercoledì 11 allerta gialla per vento e mareggiate

Allerta gialla a Livorno per vento dalle ore 8.00 alle 23.59 di domani mercoledì 11 febbraio e per mareggiate dalle ore 12.00 fino alle 23.59 sempre di domani

Allerta gialla a Livorno per vento dalle ore 8.00 alle 23.59 di domani mercoledì 11 febbraio e per mareggiate dalle ore 12.00 fino alle 23.59 sempre di domani. È quanto prevede il bollettino emanato oggi dal Centro Funzionale della Protezione Civile Regionale.

Il meteo in Toscana prevede quanto segue: un fronte a prevalente carattere transita sul Tirreno interessando la nostra regione dalla sera di oggi.

PIOGGIA: nel pomeriggio e nella sera di oggi martedì, precipitazioni sparse sulle zone di nord ovest con medi significative massimi fino a elevati sui rilievi; domani, mercoledì, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, sono attese estendersi al resto del territorio; dal pomeriggio miglioramento con precipitazioni in cessazione a partire dalle zone occidentali. Si prevedono cumulati significativi ovunque con massimi fino a elevati più probabili sulle zone settentrionali; intensità oraria fino a 20 mm/h.

TEMPORALI: per oggi nulla da segnalare; domani mercoledì, possibili occasionali temporali su tutta la regione. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: domani mercoledì ulteriore rinforzo con raffiche di Ponente con forti raffiche su Arcipelago, Costa centrale, crinali appenninici e sottovento ad essi.

MARE: dalle prime ore di domani, mercoledì, mari molto mossi ovunque fino a agitati il mar Ligure e il canale di Piombino.

I consigli della Protezione Civile

Come comportarsi in caso di forti mareggiate

• evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa;

• in caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi;

• evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare;

• balneazione vietata;

• mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©